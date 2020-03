Coronavirus.-Orden de Malta cambia la entrega de comida a sus 240 usuarios, que "no descienden por el brote"

El delegado en Andalucía de la Orden de Malta, Miguel Enrílez y Osuna, ha señalado a Europa Press que el número de usuarios de las instalaciones ha crecido de forma "considerable" en los últimos dos meses, una cifra que además "no ha descendido por el coronavirus", ya que "estas personas necesitan alimentos".

Sin embargo, explica desde hace unos días la orden está analizando el cambio en el modo de entrega de la comida ante la "preocupación" advertida en los voluntarios y en los usuarios por el "alto riesgo de contagio de muchos de ellos al estar en un sitio muy reducido". Por ello, "se ha tomado la decisión de dar bolsas de comida fuera sin entrar dentro del espacio del comedor".

"Seguiremos dando de comer a los usuarios, como hacemos desde hace once años. Esperamos que salga bien y que sea un modo de intentar reducir la epidemia y evitar que haya contagio", recalca, tras poner en valor el trabajo de los voluntarios, que toman "todo tipo de medidas de higiene". "Mientras que las autoridades no nos lo pidan, no vamos a cerrar", concluye.