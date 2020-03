Johnny Depp "nunca fue violento" con Amber Heard, según su asistente personal

El actor Johnny Depp y la actriz Amber Heard tuvieron una separación más que abrupta, tras la cual ella acusó al actor de haberla maltratado y de haber tenido comportamientos y actitudes violentas durante su matrimonio, que duró 18 meses.

Como hay un juicio pendiente por la división de bienes a raíz del divorcio y además es un tema candente, cada poco aparecen testigos que se pronuncian a favor y en contra de las partes. El último testimonio dado ha sido un duro revés para Amber Heard, pues ha hablado la que fuera su asistente personal.

Kate James trabajó durante un largo periodo para Amber Heard y ahora ha revelado las malas formas que la actriz tenía con ella. "Me gritaba por las cosas más pequeñas. La rabia la cegaba, y no se podía razonar con ella", cuenta.

"Cuando se tomaba un surtido de drogas, me despertaba por la mañana con un montón de mensajes suyos faltándome el respeto", asegura, aunque aclara la asistente que no puede demostrarlo porque Heard borró de su cuenta de iCloud todas sus comunicaciones.

En lo que respecta a Depp asegura que Amber Heard "solía hablar de él con términos despectivos", como "viejo". James asegura que Depp "nunca fue violento" con su pareja y le describe como "suave y pacífico, casi un poco tímido". A Amber Heard, según su asistente, no le gustaba que ella hablara con Johnny Depp: "Me miraba mal si me pillaba charlando con él. Era controladora y paranoica con quien estuviera en el mismo espacio que ella", concluía.