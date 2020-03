Colonias, lociones y cremas: los mejores regalos 'beauty' para los hombres por el Día del Padre

El Día del padre está cada vez más cerca y muchos han dejado los regalos para el último momento. Después de haber recomendado regalos tecnológicos y frikis, toca el momento de las sugerencias para regalar productos con los que se cuiden.

Los perfumes son una baza infalible, la más usada pero no por ello una mala opción. Aquí van algunas ideas, desde el low cost hasta el tirar la casa por la ventana, porque, a fin de cuentas, nuestros padres suelen ser los hombres más importantes de nuestra vida.

Perfumes

Que sí, que es un cliché, pero es uno de los mejores detalles. Sabiendo qué tipo de aromas le gustan es muy fácil acertar.

Si le gustan los cítricos, mejor tirar por Eau Sauvage de Christian Dior, Monsieur de Givenchy o CK One de Calvin Klein. Si prefiere los amaderados Boss Bottled de Hugo Boss o The One de Dolce & Gabbana son muy buena opción. Sin embargo, silos prefiere frescos, es mejor tirar a por perfumes como Polo de Ralph Lauren o Aqua di Gio Profondo de Giorgio Armani.

Boss Bottled de Hugo Boss, 49,46€ Amazon

Cremas faciales hidratantes

La piel de los hombres es más gruesa y seca que la de las mujeres. Además, con agresiones como el afeitado, su piel se resiente mucho, por lo que es muy importante cuidarla para que esté saludable.

Para ello, buenas opciones son las cremas hidratantes como Gel hidratante antifatiga Total Recharge, de Biotherm Homme, que hidrata y elimina los signos del cansancio. Otra opción es la Ultra Facial Cream de Kiehls, que repone la hidratación de la piel, la deja lisa, suave y con un aspecto saludable y, además, protege frente a condiciones meteorológicas adversas.

Crema Ultra Facial Cream de Kiehls, 16€. KIEHLS

Contorno de ojos

Con la edad aparecen los signos del envejecimiento y, en los hombres, ocurre de una manera más brusca que en las mujeres. Las bolsas, ojeras y arrugas se hacen cada vez más evidentes y algunos hombres prefieren disimularlas para tener una mirada más fresca y joven.

Buenas opciones serían Cold Plasma+ Eye de Perricone MD, Mascarilla de Ojos de Evidens de Beauté o el contorno de ojos Truly Brighter de House 99 que, además, lleva cafeína.

Truly Brighter, de House 99, 18,38€. PRIMOR

Loción para después del afeitado

El afeitado con maquinilla es fuente de irritaciones, cortes, tiranteces, quemaduras, rasguños, por lo tanto la puerta de entrada de bacterias. Así que es importante cuidar y mimar la piel después del afeitado.

Aftershaves como Dirty de Lush, Sensitive Force After Shave Care de Biotherm o el Medicis bálsamo reparador after shave de ISDIN son grandes opciones para reparar la piel.

Sensitive Force After Shave Care Biotherm, 23,10€. DRUNI

'Packs'

Si no se tiene nada en claro, un pack es la mejor opción. Ayudan a crear rutinas de cuidado facial y corporal y le permite probar varios productos. Muchas marcas aprovechan fechas como estas para sacar cajas especiales con productos específicos.

Lush ha sacado el paquete SuperDad, que contiene dos bombas de baño que ayudan a relajar el cuerpo y la mente con bonitos colores y aromaterapia, provocando un baño de lo más placentero.

Rituals es una marca que piensa mucho en fechas como esta y en su web recomienda el cofre Invigorating Ritual, que contiene 2 geles de ducha en espuma, hidratante corporal y crema de afeitar que ofrecen el inicio ideal de cada día.

También, Acqua di Parma ha sacado un set especial para el día del padre. Contiene un icónico neceser amarillo hecho de algodón regenerado, un Eau de Cologne de 100 ml y un gel de baño y ducha Colonia de 75 ml. Viene en un empaquetado especial decorado con un crucigrama que resalta la palabra "Papá" en diferentes idiomas.