Diócesis suspende catequesis, pospone confirmaciones pero las misas se mantienen aunque con consejos

En cuanto a las celebraciones eucarísticas, ha señalado que se mantendrán y en caso de que haya que aumentar su número se hará, recomendando, igualmente, que se respeten las distancias de seguridad y normas de higiene, aunque ha aconsejado que las personas mayores y los más vulnerables sigan estas celebraciones a través de los medios de comunicación y la televisión.

Se posponen, igualmente, las actividades de tipo pastoral que no sean urgentes y estrictamente necesarias y se suspenden las celebraciones públicas de piedad popular en este tiempo de Cuaresma.

En cuanto a las bodas, bautizos y funerales, recomienda que se sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias con recomendaciones que las autoridades vayan poniendo y no se supere el máximo de 50 personas, puesto que él no tiene la potestad de suspender bodas, por ejemplo.

Sobre las comuniones previstas para después de Semana Santa, invita a los párrocos que en diálogo con las familias "afronten este tema dentro de la debida prudencia e indicaciones de las autoridades sanitarias".

En cualquier caso, ha puntualizado que se trata de recomendaciones "temporales" y ha advertido, sobre la suspensión o no de la Semana Santa, que se hará todo aquello que "sea lo más conveniente". "No me temblará la mano si hay que tomar decisiones serias, por el bien de la ciudadanía", ha apuntado.

