Coronavirus.- La portaveu de Vox en Les Corts dona positiu en la prova del Covid-19

Així ho ha explicat en el seu compte de Twitter, en la qual ha indicat que des d'aquest dimarts al matí roman en sa casa perquè tenia febra i hui la prova del Covid-19 ha donat positiu, per la qual cosa complirà amb totes les indicacions que li han donat els professionals sanitaris.

"Ho he posat en coneixement del president de Les Corts i el president de la Generalitat, els qui m'han transmès el seu suport", ha afirmat la síndica, que també ha demanat respecte per la seua intimitat i la de la seua família en aquests moments i ha agraït les paraules d'afecte. "Seguiré treballant des de casa per Espanya", ha conclòs.

Precisament aquest dimecres la Mesa de Les Corts ha acordat suspendre el ple ordinari d'aquesta setmana, a més de les comissions parlamentàries previstes, per l'absència dels 10 diputats de Vox en el parlament valencià, que van demanar eixa suspensió i van comunicar que no acudirien a la sessió en haver estat en contacte amb el secretari general del partit, Javier Ortega Smith, en l'acte de Vistalegre.

No hi ha hagut representació de Vox en la reunió de la Junta de Portaveus que ha acordat la mesura, atés que els diputats no han acudit al parlament, encara que aquest dimarts sí va assistir a la Comissió d'Economia la diputada Rebeca Serna.

Aquest dijous no hi haurà ple però sí una compareixença especial del president de la Generalitat, Ximo Puig, per a explicar precisament l'impacte del coronavirus en la regió i les mesures adoptades.