Laura Escanes le escribe un hermoso texto a Risto Mejide por echarle de menos: "Huelo tu almohada"

"Sin palabras me has dejado. Como siempre. Te amo", le contestó Risto Mejide a su esposa, Laura Escanes, después del hermoso mensaje que la influencer le había escrito en redes sociales. También la instagrammer Paula Gonu o el chef Juan Llorca se emocionaron. No era para menos.

Tirando de sus virtudes poéticas, que ya ha demostrado en su propio libro, la catalana, que en un mes, el 13 de abril, cumplirá 24 primaveras, consiguió que el colaborador y publicista de 45 años fuese hasta Barcelona para una escapada romántica familiar, como se pudo comprobar por el posado con el carrito de bebé antes de salir al paseo.

Y es que la madre de Roma echaba de menos a su padre y sabía que tenía que hacer algo especial ahora que se acerca el Día del Padre (el próximo 19 de marzo). Así que, como ella misma contó que "tenía claro que quería hacer algo personalizado" puesto que su marido "no es de pulseras ni collares", se puso a darle vueltas a la cabeza.

El resultado es un llavero que tiene inscritas una de esas frases marca de la casa, nunca mejor dicho. "Mi hogar eres tú" se puede leer en la fotografía con la que Escanes ha querido compartir el tierno texto con el padre de su hija, que ha acentuado con el hashtag "creando historias".

"Hogar es cuando estamos juntos. No hay trenes, aviones, kilómetros o días que nos separen. Y sí, nos echamos de menos", reconocía abiertamente la influencer, que vive en su ciudad natal (Barcelona), mientras que Risto Mejide pasa temporadas en Madrid, donde trabaja. "Aunque estemos separados, se acuerda de nosotras, se acuerda siempre", reconoció en una reciente entrevista.

"Y sí, huelo tu almohada cuando no estás aquí. Y seguramente tenga días tontos por no poder abrazarte cuando lo necesito. Pero amo nuestros reencuentros. Mi amor, mi hogar eres tú. Nuestro hogar eres tú", le escribía, constatando que sigue enamoradísima de su esposo.