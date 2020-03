Luis Piedrahita acude a 'El hormiguero' a presentar un espectáculo "que acaban de cancelar"

Tras el cambio de invitados (la semana pasada Pablo Motos anunció que Miren Ibarguren y Julián López serían los entrevistados este martes), El hormiguero recibió a uno de sus colaboradores como sustituto, Luis Piedrahita.

El mago y monologuista acudió para presentar su nuevo espectáculo, pero Motos comentó que "sucede algo realmente extraordinario y raro, vienes a presentarnos un show que se acaba de cancelar".

Piedrahita le contestó que "no es exactamente así, pero la vida tiene estas cosas. Venía a hablar de Es mi palabra contra la mía, pero como hoy han salido las medidas que, por lo menos en Madrid, los espectáculos teatrales tienen que reducirse un tercio la asistencia".

"He propuesto hacer mi espectáculo un tercio más corto y que me lo dejen hacer con todo el mundo", señaló el mago. "Pero no ha colado", añadió entre risas.

"El otro día lo estuve viendo y me gustó muchísimo", reconoció Motos, pero el invitado le corrigió: "Pero eso no es mérito mío Pablo, eso eres tú que tienes buen gusto", provocando las risas del presentador y el público.

Pero aparte de este espectáculo, Piedrahita representa dos más, el concierto didáctico con orquesta que interpretará en el Teatro Real en el mes de mayo; y el II Encuentro Mundial de Humorismo, que se celebrará en A Coruña del 2 al 10 de mayo, y de cuya dirección artística se encarga el propio Piedrahita.

"Hoy voy a dar una exclusiva, Jason Alexander, el actor que interpretaba a George Costanza en la serie Seinfeld [conocido también por interpretar al amigo y abogado de Richard Gere en Pretty Woman], será el ganador del premio del EMHU de 2020", concluyó diciendo el mago.