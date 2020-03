Pontón (BNG) pide a Feijóo convocar a todos los líderes para pactar propuestas y lanzar "mensaje de unidad"

"Quiero dirigirme al presidente de la Xunta para que, en una situación que nos afecta, convoque a los líderes de los partidos políticos para informarnos sobre las líneas de actuación, poner en común propuestas y análisis" -ha dicho- y "lanzar un mensaje de unidad".

"Cuanto antes mejor, el teléfono del BNG está abierto 24 horas, y si puede ser hoy, mejor que mañana", ha enfatizado Pontón, en una convocatoria de urgencia en la tarde de este martes, en la sede nacional del partido.

La líder nacionalista ha señalado que "no piden responsabilidades políticas, sino responsabilidad" y ha remarcado que, en un momento como el actual, "no se entendería que no se pudiesen sentar todas las fuerzas políticas". "Es el mejor mensaje que se le puede mandar a la sociedad gallega", ha remarcado Pontón, quien también pidió la comparecencia de la Xunta abordar esta cuestión en sede parlamentaria.

Preguntada por si en ese encuentro que pide se deberían abordar cuestiones del ámbito electoral y pactar parámetros relativos al desarrollo de la campaña, Pontón ha incidido en que lo que les "preocupa" en este momento son "las medidas para contener" el coronavirus, pero ha afirmado que el BNG estará "dispuesto a colaborar" en cualquiera de los ámbitos que caminen a prevenir los contagios.

