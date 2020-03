Torrelavega aprueba una moción de apoyo a los trabajadores de Sniace

La iniciativa ha sido presentada por el PP, Torrelavega Sí y Ciudadanos y a favor de ella han votado también los dos partidos del equipo de Gobierno, esto es PRC y PSOE. Con su apoyo, todos ellos han querido mostrar su "apoyo" a los trabajadores de Sniace.

La mayoría de grupos han coincidido en considerar que el decreto del Gobierno sobre las ayudas a la cogeneración ha sido la "puntilla" que ha motivado el cierre y la liquidación.

Decenas de trabajadores se han concentrado en la puerta del Ayuntamiento durante la sesión con una pancarta en la que se podía leer 'Sniace en lucha por su futuro (otra vez)'.

Algunos de ellos han estado presentes en el salón de plenos y, tras la votación de la moción, el expresidente del comité de empresa Antonio Pérez Portilla ha tomado la palabra para agradecer el gesto y responder a algunas cuestiones surgidas durante el debate.

En concreto, la iniciativa, además de pedir que se anule el decreto relativo a la cogeneración, también insta al Gobierno regional a pedir al nacional la paralización del proyecto de Estatuto de Consumidor Electrointensivo para reducir el coste energético y permitir la competitividad de la industria, incluyendo las alegaciones consensuadas por el sector y por las comunidades autónomas.

Igualmente, solicita al Gobierno de Cantabria que pida al central incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 una partida específica para la reindustrialización de Torrelavega y de la Comarca del Besaya dentro del programa 'Reindus', y que incluya a la región en el marco de ayudas europeas a la descarbonización para que sus empresas puedan efectuar la transición energética sin poner en peligro sus puestos de trabajo.

En general, los grupos que han presentado la iniciativa han señalado que Sniace es la primera empresa afectada pero han advertido de que "puede no ser la última", por lo que han pedido que desde el Ayuntamiento se lleven a cabo "todas las actuaciones a su alcance" para evitar el cierre.

Los 'populares' han considerado que la empresa torrelavegense "se cierra por las políticas que está haciendo Pedro Sánchez" y ha añadido que el decreto sobre la cogeneración, que reduce las ayudas en un 35%, unido al proyecto de Estatuto de Consumidor Electrointensivo, puede ser "el acta de defunción del sector".

En esta línea, Cs ha aludido a la pérdida de recursos que supone para Sniace el recorte en las ayudas a la cogeneración, y ha instado al Ayuntamiento a "remover Roma con Santiago para que la transición energética sea más amable y podamos mantener el empleo".

Por su parte, Torrelavega Sí ha reconocido que "el fracaso del modelo empresarial de Sniace es una realidad" y que se deben buscar soluciones en las herramientas que tienen las administraciones, aunque "no las hay de hoy a mañana".

El equipo de Gobierno (PRC-PSOE) ha apoyado la moción porque, a su juicio, los trabajadores "merecen todo el apoyo".

El portavoz del PRC, Pedro Pérez Noriega, ha dicho que hay "dos actuaciones claves" para defender sus intereses, que "el tema energético" y la defensa de la unidad productiva de la fábrica para que pueda seguir adelante en un futuro.

"Desde las administraciones se deben poner las mejores condiciones para quienes quieran invertir y no cambiar las reglas del juego de repente. El Gobierno tiene que apoyar, no poner trabas", ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz socialista, José Manuel Cruz Viadero, ha considerado esta moción "bastante oportunista" y ha opinado que es "incierto" que el decreto sea la causa del cierre de Sniace.

Así, ha recordado que la liquidación se anunció después de que la empresa cogeneradora Cogen interrumpiera el contrato con la fábrica torrelaveguense con la "excusa" de los recortes, pero, tal y como ha dicho, no ha dejado de trabajar con otras empresas de España.

FUTURO INVERSOR

No obstante, ha considerado que Sniace "tiene futuro y ese inversor llegará", y ha pedido a la Cámara de Comercio que haga un llamamiento a los establecimientos para que el próximo 20 de marzo, durante la manifestación convocada por los trabajadores de la empresa, cierren sus puertas durante 10 minutos.

ACpt ha sido el único grupo que no ha apoyado la moción, según ha argumentado debido a que es un "brindis al sol de cara a la galería y no compromete a nada".

Por ello, ha pedido que se adquieran compromisos por parte del Ayuntamiento, que donde tiene competencias en este ámbito es en el ámbito urbanístico, por lo que ha pedido que "el 100% de terreno de Sniace siga siendo industrial" y que, en caso de que no haya un inversor, el Gobierno de Cantabria se haga cargo.

También ha asegurado que la forma de revertir la situación es "pelear y luchar en la calle" con huelgas y manifestaciones y ya solicitado al Gobierno que se haga cargo de la empresa en el caso de que no aparezca un inversor. "Queremos la nacionalización", ha afirmado.

Tras la votación, el portavoz y expresidente del comité de empresa ha agradecido el apoyo de los grupos y ha dicho que "sí tiene importancia" esta moción para que sus reivindicaciones "lleguen a Madrid".

Además, ha explicado que, aunque desapareciera el decreto sobre cogeneración, "el problema ya lo tienen" y lo que necesitan es un inversor, por lo que ha pedido a las administraciones que ayuden a "crear las condiciones para que alguien venga".

Por último, ha considerado "increíble" que la empresa no haya dado explicaciones sobre el motivo por el que tomó la decisión de ir a liquidación, al igual que "tampoco entienden por qué no se han pedido explicaciones a Cogen sobre por qué se ha ido de Sniace" y no del resto de empresas con las que trabaja.