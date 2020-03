El PP de Extremadura critica que Vara "engaña e incumple" los acuerdos preelectorales con los empleados públicos

Así, se ha pronunciado en una rueda de prensa en Mérida Pizarro quien ha dicho que "no hay dinero" en la Junta y que el presidente ha pasado del "sí a todo el mundo al ahora no hay para nadie", a lo que ha añadido que "no solo los empleados públicos" han visto "cercenados" esos compromisos de "hace tan solo unos meses" sino que tampoco se han visto en los PGEx las ayudas a los agricultores.

Pizarro también se ha referido al déficit para asegurar que "no hay obra pública" por lo que es "muy bajo el tanto por ciento de licitación", algo que "sufren gran parte de los municipios" de Extremadura y, especialmente, las empresas de la región que tienen como objeto esta actividad.

"Esta situación supone la ruina para muchas empresas del sector en nuestra Comunidad Autónoma", ha subrayado Pizarro, al tiempo que ha reiterado que existe una "falta de mantenimiento e inversión" en los servicios públicos, algo que se puede ver con la inundación este pasado fin de semana de los servicios de urgencias del Hospital Universitario de Badajoz.

Además, Fernando Pizarro se ha referido a palabras de la vicepresidenta primera de la Junta, Pilar Blanco- Morales, sobre la armonización fiscal para asegurar que eso supondrá "una subida de impuestos".

El portavoz del PP ha explicado que este tema lleva aparejado "importantes recortes" por parte de la Junta de Extremadura y un "aumento" de los impuestos, como así ha sido planteado por parte del gobierno regional y nacional y que supone la "subida de los impuestos de manera notable" para las clases trabajadoras del país.

RECHAZO PETICIÓN DE INDULTO

Por otro lado, Fernando Pizarro ha rechazado la petición de "indulto del Partido Socialista hacia los gestores de Feval" y ha asegurado que es "inaudito" esta solicitud en el siglo XXI "para alguien que con sentencia judicial ha sido culpable en el seno del PSOE".

Ante esta cuestión, el PP presentará mociones en todas las administraciones que forman parte de la Junta Rectora de la Feval con el fin de que se retracten todas ellas sobre este asunto que para el PP supone un "rechazo absoluto".

DÍA DE LA MUJER

Finalmente, el PP de Extremadura ha mostrado su "compromiso" con las mujeres en la región con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado este pasado 8 de marzo, para trabajar "en pro de esa verdadera igualdad".

De este modo, ha afirmado que la brecha salarial en la región es la más alta de España y que desde que gobierna Fernández Vara, ha aumentado ocho puntos con respecto a la media nacional.

También ha destacado que la precariedad laboral es la más elevada del país, igual que sucede con la tasa de desempleo femenino, por lo que ha afirmado que "sin empleo y sin oportunidades no puede haber igualdad real entre hombres y mujeres".

En esta línea, ha aseverado que "en la lucha en pro de la igualdad no sobra nadie", por lo que Pizarro ha rechazado lo ocurrido este pasado domingo en Madrid, donde algunos grupos políticos tuvieron que abandonar la manifestación del 8-M.

Asimismo, ha asegurado que ha sido el Partido Popular el que ha fijado los criterios para participar en la manifestación del 8-M, por lo que ha dicho que ha estado representado por mujeres mayoritariamente aunque también por algunos hombres.

De este modo ha respondido Pizarro ante preguntas de los periodistas sobre algunas mujeres del PP que no han participado en esta convocatoria, y de las cuales ha dicho que "no quiere decir que haya un enfrentamiento interno dentro del partido".

"La participación o no en una manifestación puede ser un hecho anecdótico", ha reiterado Pizarro, al tiempo que ha asegurado que la "división" entre los miembros del Gobierno de Unidas Podemos y PSOE pone de manifiesto un "enfrentamiento".

Finalmente, Pizarro ha afirmado que "es una de tantas divisiones" que tiene el Gobierno de España en un tema "en el que hay que mantener la unidad".