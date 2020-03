Los mensajes de los famosos por el Día Internacional de la Mujer en las redes sociales

Cantantes, modelos, actores o figuras televisivas. Son muchos los famosos que han querido dejar sus mensajes a través de las redes sociales este domingo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Figuras de televisión

La presentadora Emma García, uno de los rostros más conocidos del universo Mediaset, ha querido conmemorar este 8 de marzo con una imagen a través de Instagram, acompañada por un texto sobre la desigualdad y la subordinación que, hoy en día, siguen padeciendo muchas mujeres: "Feliz 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una jornada dedicada a todas las mujeres que lucharon, que luchamos y que lucharán por derribar las barreras contra la desigualdad de género", comenzaba el escrito.

Más escueta ha sido Pilar Rubio, otra de los rostros famosos de la televisión que, junto con una imagen acompañada de más mujeres, ha escrito: "Feliz Día Internacional de la Mujer. Sensacionales, únicas, maravillosas".

Sara Carbonero ha felicitado a todas las mujeres por este día con una imagen a través de Instagram en la que se puede leer: "Fuerza es la nueva belleza".

Dani Martínez ha compartido una imagen en sus historias de Instagram con el símbolo del feminismo. Por su parte, Sandra Barneda ha compartido una foto de ella misma y ha escrito: "Ayer, hoy, mañana y siempre. ¿Cuál es tu grito?".

Por su parte, Paz Padilla ha subido a sus redes una foto de su abuela: "Por mujeres como ella, mi abuela Soledad, que crió a su hijo sola, en 1924, cuando fue repudiada por su familia al ser una madre soltera", escribía.

Estrellas de cine

El actor y modelo, Jon Kortajarena, ha subido una foto a sus historias en las que escribe: "Feliz Día Internacional de la Mujer. Gracias a todas". A su vez, Antonio Banderas ha dedicado su reivindicación a la violencia física y sexual que sufren muchas mujeres: "Un tercio de las mujeres y niñas han sido abusadas física o sexualmente en su vida. En este #DíaDeLaMujer, súmate para combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas".

Mina El Hammani, una de las protagonistas de la serie de Élite, ha compartido en sus historias de Instagram una imagen sobre el Día Internacional de la Mujer. Por su parte, Penélope Cruz ha hecho referencia al programa del que forma parte para conseguir el acceso a la educación de mujeres en situaciones difíciles.

Cantantes

Dani Martín ha dedicado este Día Internacional de la Mujer a su madre: "La que me escucha siempre, la generosa, la paciente, la cariñosa, el mapa, la que nunca me miente, mi Oreja emocional, trabajadora, luchadora, paciente, autocrítica, cabezota, mi CASA. Tu representas la mujer, me has enseñado a respetar, a aprender".

Alejandro Sanz, por otro lado, ha compartido una foto de sus dos hijas a las que le dedicaba estas palabras: "Energéticas, fuertes, independientes, reales, inteligentes, felices, positivas, seguras, soñadoras, interesantes, ambiciosas, aventureras, imaginativas, creativas, ellas, todas…únicas".

David Bisbal compartía un texto sobre la mujer, escrito por su hermana María del Mar: "Mi hermana María del mar, compartió conmigo esta mañana un texto maravilloso que escribió desde lo más profundo de su corazón. Esto lo tengo que compartir con vosotras, sobre todo en un día tan importante como hoy".