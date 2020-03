Abascal se enzarza con un periodista catalán en una televisión colombiana a cuenta de la inmigración

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visitado esta semana Estados Unidos, donde se ha reunido con diferentes representantes políticos y ha concedido entrevistas a varias televisiones. En una de ellas, la colombiana NTN24, se vivieron momentos de tensión cuando el periodista catalán Gustau Alegret puso en tela de juicio algunos de los argumentos del líder de extrema derecha.

Durante la entrevista en el programa 'Cuestión de poder', Abascal y Alegret analizaron distintos aspectos de la situación española, como la irrupción de Vox en el Congreso o la política migratoria. El periodista catalán cuestionó, por ejemplo, el discurso esgrimido por el líder de ultraderecha en diversas ocasiones de que los inmigrantes reciben más ayudas que los españoles.

“La oficina económica del Gobierno y un estudio de La Caixa, una de las principales instituciones financieras en España, asegura que los inmigrantes reciben el 5,4% del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6%. Tiene un saldo neto de su contribución de 5.000 millones de dólares”, plantea el periodista al político español.

“Estos datos chocan con lo que usted me decía de: 'Mi familia primero y luego el resto'”, afirma el presentador, en referencia a unas palabras anteriores de Abascal, que rebate que esos datos facilitados por Alegret se refieren exclusivamente a la inmigración legal.

Tras unos minutos, el periodista insiste: “Los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podría recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción”. Abascal rebate: "Sí son inmigrantes ilegales en muchos casos. Llegan ilegalmente, les basta con tener un padrón y eso inmediatamente les sirve para tener ayudas en muchos lugares".

Preguntado Abascal por la cantidad de inmigrantes ilegales que reciben esas ayudas, contesta que es una cifra que les gustaría conocer. A lo que el periodista responde: "Usted está creando el problema sin conocer los datos, sin saber si existe".

"Alertamos de un problema que se ve en la sociedad, que se ve en las calles, que nos trasladan nuestros votantes", que asegura que este debate "se elude".