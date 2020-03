Estudiantes valencianos estallan contra la violencia machista y el pin parental: "¡No passarán!"

La manifestación, que ha arrancado en la Facultad de Geografía e Historia para acabar en la Plaza del Ayuntamiento coincidiendo con la mascletà, pone el broche a una jornada de huelga "feminista, antifascista y antirracista" convocada por el Sindicat d'Estudiants Lliures i Combatives del País Valencià en las tres capitales de provincia de la Comunitat, y se suma a las protestas que se han llevado a cabo en 35 ciudades españolas.

Durante la marcha, los estudiantes han cantado consignas como "Basta ya de pin parental", "Menos Vox, más educación", "Vox escucha, estamos en la lucha", "Con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca", "Machismo y homofobia, al rincón de la historia", "Sola, borracha, quiero llegar a casa", "Dones combatives, ni sumisses ni passives", "Sense feminisme no hi ha revolució" o "No es un caso aislado, se llama patriarcado".

Entre los carteles se podía leer 'A palabras machistas, oídos violetas', 'Lo contrario al feminismo es la ignorancia', 'El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo', 'Todavía vivimos en un mundo donde el pezón se censura y el machismo no', 'Hoy no están todas nuestras voces, desde la tumba no podemos gritar' o 'No es abuso, es violación'.

Desde el Sindicat d'Estudiants, una de sus portavoces, Ana Isabel Arellano, ha explicado que entre sus principales reivindicaciones está su 'pin parental' implantado ya en Murcia, "un mecanismo de la ultraderecha para conseguir nombres y apellidos" tanto de los docentes que educan en "libertad de pensamiento" como de las "familias que no quieren seguir las actitudes que impulsan ellos, que no siguen el ideario de la extrema derecha", ha criticado.

Desde su punto de vista, el pin parental "coarta la libertad de información de los estudiantes" y supone un "intento de volver a repetir el acoso que sufrió la comunidad educativa en la represión franquista" para "señalar con nombres y apellidos a quienes abogan por una educación en libertad".

Aunque en la Comunitat Valenciana la propuesta de Vox para implantar el pin parental no salió adelante, "tenemos que apoyar a las compañeras de otros sitios porque al final, todas somos una", ha subrayado la también representante estudiantil, Aida Maldonado.

Así, desde el Sindicat d'Estudiants han reclamado al Gobierno que saque una "ley contundente" que "prohíba la implantación del pin parental en las comunidades autónomas".

La movilización de este viernes va "ligada" también al movimiento estatal feminista y a las movilizaciones que tendrán lugar el próximo 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Según Arellano, desde la ultraderecha están "diciendo que la Ley de Violencia de Género es inútil y estamos viendo agresiones verbales constantes a los derechos fundamentales de las mujeres". "Quieren perpetuar ese pensamiento machista y misógino", ha lamentado.

Frente a esta situación, esta movilización estudiantil defiende un "feminismo de clase, revolucionario y combativo" y "vamos a seguir saliendo a la calle para reivindicar nuestros derechos", ha sentenciado.