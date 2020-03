Ábalos descarta investigar Joan Carles I en el Congrés: "El parlament està per a controlar l'acció de govern"

"Són altres instàncies a les quals correspon portar avant les investigacions que procedisquen", ha subratllat a preguntes dels periodistes per la iniciativa registrada aquest dijous per ERC i el Grup Plural, integrat per Junts, Compromís, Més País i el Bloc Nacionalista Galego (BNG).

Ábalos ha recordat que el PSOE ja va fixar la seua posició el 2018 amb una proposta similar. "Pensem que el parlament està per a controlar l'acció de govern, i no és el govern aquesta figura", ha recalcat en relació a una possible investigació al rei emèrit.

En la petició, els grups exigeixen una comissió d'investigació sobre suposats comptes i donacions atribuïdes a Joan Carles I amb la finalitat de determinar les consegüents responsabilitats "civils, ètiques i polítiques".