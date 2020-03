Monago (PP) cree que el Gobierno está "castigando a los extremeños queriendo castigar" a Vara, del que "no se fían"

"Nos están castigando a los extremeños queriendo castigar el Gobierno de España al señor Fernández Vara y por eso no le atiende la ministra de Trabajo hace dos meses y por eso no le atiende nadie en Madrid", ha expuesto Monago en una rueda de prensa en la sede del PP en Badajoz en la que ha insistido en que Vara "no tiene influencia porque él al final no es de la cuerda del presidente del Gobierno de España" mientras "aquí estamos sufriendo el resto".

Para el presidente del PP extremeño, "el problema es que no tiene influencia el señor Fernández Vara" y "bien" le "duele", y lo ha ejemplificado en que no hay ni un ministro, ni un secretario, ni un director general extermeño. "Nos están castigando a los extremeños por culpa suya y no hay derecho tampoco a hacerle eso, eso no lo tiene que hacer un presidente del Gobierno de España", ha defendido.

Así lo ha señalado en una comparecencia en la que ha sostenido que, después de que hace seis semanas el campo español y extremeño "estalló" pidiendo precios "justos" y la viabilidad de un sector como el primario que es esencial para el desarrollo y el impulso de Extremadura, el gobierno extremeño "no ha hecho absolutamente nada".

En este sentido, ha criticado que la mayoría absoluta de Fernández Vara "equivale a su incapacidad absoluta" dado que después de seis semanas no hay "ni una solución, ni un céntimo de euro de presupuesto para intentar paliar la crisis que vive el mundo rural" y "especialmente" el campo extremeño, que "se vacía" al igual que la Extremadura rural de personas y la "Extremadura vaciada".

VARA DESAPARECE

Frente a ello, ha continuado, Vara lo que ha hecho ha sido "desaparecer", "no ha dado la cara frente al campo como no da la cara ante otros problemas y otros retos que tiene la sociedad extremeña" y "la prueba" es que este jueves, mientras los grupos parlamentarios debatían en la Asamblea los problemas de Extremadura, el señor Fernández Vara "no estaba" y "se fue a una inauguración".

"Las ausencias tienen que justificarse y tienen otra motivación, no estar cortando jamón en la Feria del Toro de Olivenza, que es lo que hizo", ha expuesto, para añadir sobre Vara que "lo único que dice es, cuando se reúnen los colectivos a los que a todos les prometió todo" que "no hay perras, no hay dinero". "No puedo hacer nada, se encoje, intenta empatizar que eso hay que reconocerlo que lo hace muy bien, pero no aporta ninguna solución", ha agregado.

No obstante, ha añadido que Vara "ha hecho un panfleto para intentar después de seis semanas de esa explosión del campo decir que está haciendo algo" y que, entre otras cosas, "se le ha ocurrido hacer un Observatorio de precios en Extremadura" cuando ya hay uno nacional que "no ha servido para resolver el problema de los precios a los productores del campo", de forma que lo ha tachado como "ni más ni menos que un desprecio con los precios a nuestros agricultores", quienes están "realmente dignados" con dicho "panfleto".

"O insinuar lo que se tienen que sembrar y no tienen que sembrar y producir los agricultores, como si los agricultores extremeños no supieran perfectamente qué tienen que producir y que no tienen que producir como para que tenga que decírselo el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura", ha recalcado Monago, que se ha referido a las dos reuniones pedidas por Vara con ministros del Gobierno.

VARA Y LOS MINISTROS DE TRABAJO Y SANIDAD

Una de ellas con la ministra de Trabajo, sobre lo cual ha ironizado sobre la influencia de Vara en Madrid al exponer que "lo ha pedido hace dos meses y todavía no le han atendido" y que, en su opinión, el presidente extremeño "se lleva mal con la ministra de Trabajo como con todo el gabinete de Sánchez" y "por eso le desprecian dándole patadas no en su culo, en el culo de un millón de extremeños".

"Le ha pedido hace dos meses la reunión a la ministra, claro si a la ministra le dices públicamente que probablemente la pérdida de empleo en el sector del campo extremeño ha sido consecuencia entre otras de la subida del Salario Mínimo pues la ministra que está por el Salario Mínimo que suba no te atiende", ha incidido, al tiempo que ha destacado que la segunda reunión solicitada por Vara es con el ministro de Sanidad para hablar del tabaco pese a que "ya ha dicho el señor Sánchez que va a subir los impuestos al tabaco".

"¿Para qué quieres la reunión? Se puede ahorrar el viaje a Madrid si ya le han dicho lo que van a hacer, van a subir los impuestos al tabaco", ha considerado el líder del PP extremeño, en nombre del cual ha citado algunas de las medidas que propone su partido ante los problemas del campo, como la disminución del tramo autonómico del IRPF o del impuesto al gasóleo para los productores agrarios.

Otras medidas del PP pasan por bajar el IVA de los insumos necesarios para la producción agraria, por bonificaciones a la Seguridad Social para que sea más fácil poder sostener el empleo en este sector de actividad o por impulsar dos tramos en la facturación eléctrica a los productores del campo, todas ellas que como ha defendido "necesitan decisión, pero sobre todo necesitan presupuesto".

"¿Cuál es el problema?", se ha preguntado Monago, para quien "cuando uno dice no tengo un duro al final ninguna de estas medidas las puede llevar a efecto" y "el PSOE está hablando de armonización fiscal", sobre lo cual ha añadido que Extremadura "es la comunidad autónoma prácticamente que más paga impuestos en España" y que cuando "el PSOE cuando habla de armonizar es de subir".

EXTREMADURA EN QUIEBRA

A este respecto, ha apuntillado que la Junta de Extremadura "la han quebrado", que "está en quiebra" y que si fuera una empresa tendría uno que ir al juzgado y que pusiesen una administración concursal. "La tienen que intervenir, no hay dinero, se lo han cargado, han sobrepasado ya el límite de endeudamiento", ha detallado Monago.

Seguidamente, ha subrayado que "por eso ahora vienen tantos problemas, porque han reventado la caja" y Vara fue a las elecciones "dopado" y "prometes todo y firmas todo", pero "ahora todo son excusas y no tienes para subir el 2 por ciento como todos los funcionarios en España menos en Extremadura" y les ha dicho: "te pago el 2 por ciento pero te lo quito de la carrera profesional que la cobran en el resto de España pero aquí no".

Ha agregado que "con los socialistas los pobres cada día son más pobres" y que no se hace el Hospital Don Benito-Villanueva "porque han quebrado las cuentas públicas" y "lo poco que se hace es lo que viene de Europa".

"Esta va a ser la tónica a partir de ahora, ¿y qué va a hacer el gobierno extremeño? También, porque ya los conocemos, van a encogerse de hombres y van a llorar, y van a decir que están mal financiados y que me lo resuelva Madrid y todo no puede ser que me lo resuelva Madrid que hay que gestionar", ha concluido Monago.