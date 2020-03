Ariana Grande vuelve a estar soltera: rompe su relación con Mikey Foster

"Estar soltera está de moda", decía la canción que sonó en todas las pistas de baile el pasado año y Ariana Grande, que sabe a la perfección seguir las tendencias, la ha escuchado e interiorizado y ha vuelto a la soltería tras cortar con Mikey Foster.

Y eso que el mes pasado se les podía ver muy felices paseando juntos por Disneyland, pero se les rompió el amor de tanto usarlo: ocho meses ha durado el noviazgo de la cantante de 26 años y el músico, mitad del dúo Social House, que en unos meses cumplirá 33.

La noticia la ha dado Us Magazine, aunque no ha dado por ahora los motivos de la ruptura, que permanecen desconocidos dado que ninguno de los implicados ha querido dar declaraciones públicas, siquiera para confirmar que ya no están juntos.

La pareja, aunque eran amigos desde hacía varios años, comenzó a salir a mediados del año pasado, cuando Grande lanzó su sencillo Boyfriend, en la que colaboraba con el artista y los fans de sendos músicos notaron la química que había entre ellos en el videoclip.

Pocas semanas después se les veía paseando de la mano por Chicago y los seguidores de la autora de 7 rings o thank u, next se alegraban inmensamente por ella, después de dos relaciones tan dispares como la que tuvo con el malogrado Mac Miller y su boda fallida con el humorista Pete Davidson.

Y encima llueve

Por si fuera poco, en medio de toda la vorágine sentimental, Ariana Grande ha sido víctima de una broma pesada, según una de las últimas exclusivas del portal TMZ, que titula con la palabra "Swatted".

Esta práctica, el swatting, se produce cuando intervienen cuerpos y fuerzas de seguridad por una llamada falsa de una emergencia inexistente. Tal y como narra el citado medio, un par de unidades de la policía se personó en el domicilio de la cantante en Los Ángeles.

Habían recibido una llamada al 911 el miércoles por la tarde, sobre las 17.00h, asegurando que se habían producido disparos en la propiedad y que el tiroteo seguía en curso.

La policía estaba escéptica, dado que no es la primera vez que avisan de estas falsas alarmas en casa de Ariana Grande, pero aún así enviaron a las unidades. Ya han pedido que cesen este tipo de prácticas dado que movilizan a la policía y la separan de emergencias reales y donde es más necesaria su presencia.