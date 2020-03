Frank Cuesta, sobre el coronavirus: "El problema no es el pangolín, es que se los han comido prácticamente crudos"

20minutos entrevistó al herpetólogo Frank Cuesta y, entre otras muchas cosas (puedes leer aquí la entrevista completa), Wild Frank analizó el brote de coronavirus que ya ha alcanzado a más de 60 países, dejando cientos de miles de contagios.

"Dicen que el pangolín daba un 99% de concordancia con el virus. No lo sé. El problema no es el pangolín, es que a esos animales se los han llevado a mercados y se los han comido prácticamente crudos. Eso es lo que ha comenzado este virus", aseguró a 20minutos.

Sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, el mediático presentador considera que existe un grave problema en cómo nos relacionamos entre nosotros y el medioambiente. "El problema es cómo estamos utilizando la naturaleza. Yo lo veo, y a lo mejor es una brutalidad decirlo, como un aviso de la naturaleza, que nos está diciendo “yo estaba aquí antes que vosotros y estaré después y si seguís tocándome los cojones voy a acabar con vosotros”. En China se ha prohibido ahora mismo cualquier venta de animales salvajes para consumo humano.

Sobre si teme o no al coronavirus, Cuesta asegura tener "la teoría de que si vives en la naturaleza, la amas y la cuidas y te sacrificas por ella, la naturaleza no te va a ir en contra. ¿Que luego cojo el coronavirus y me muero? Pues que se rían de mí. Pero es mi teoría. Voy a la selva con chanclas y sigo vivo".

