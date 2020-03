Frank Cuesta: "Me han pasado muchas cosas en la vida y llorar he llorado pocas veces"

El próximo 14 de marzo se cumplirán cuarenta años de la muerte en accidente de avioneta de Félix Rodríguez de la Fuente, que cuatro décadas después, sigue siendo uno de los personajes más carismáticos de nuestro país. Ahora, el canal DMAX rinde homenaje a su legado con el estreno este domingo 8 de marzo (21.30 h) Wild Frank. El legado de Félix.

El herpetólogo Frank Cuesta (Wild Frank) recorre a través de cuatro episodios los principales parajes de la geografía española siguiendo los pasos de Félix Rodríguez de la Fuente, visitando los lugares que él visitó, hablando con la gente que trabajó con él y descubriendo los animales que el naturalista popularizó en El hombre y la tierra.

¿Qué hizo especial a Félix Rodríguez de la Fuente? Que era un ser único, por lo que hemos podido aprender de él. Era un tío que no aceptaba la derrota, seguía y seguía. Lo que le hizo tan grande fue la constancia para hacer las cosas, debía tener una pasión espectacular. Llegaba a crear miedo en el equipo de lo perfeccionista que era. Eso es lo que le hizo quien era.

¿Para dedicarse a ésto de la protección animal hay que ser un poco cabezota? Toda la gente que veas que se dedica a los animales, ya no a nivel mediático, en el día a día, en refugios y demás, es siempre gente rara. Somos gente rara. Muy oscura en el sentido de ser muy nuestros, de querer lo mejor para lo que tenemos, para nuestro refugio y para luchar como sea para nuestros animales. Hay que tener un ego muy grande y un poder de sacrificio muy grande. No es un trabajo en el que cierres a las cinco de la tarde, los animales siguen ahí.

Félix Rodríguez de la Fuente iba contra marea, se peleaba con todos por defender la naturaleza… Eso le pasa también a usted, ¿le provoca crisis de ilusión? Sí, sí, te lo provoca todo el rato y a veces te preguntas ¿para qué hago yo ésto? Cuando sueltas un animal no te dice adiós, se va y a la mierda. Y a veces pienso que para qué hago esto si el tráfico de animales sigue igual.

¿Y qué le hace recuperar la fe? Que sí: van a seguir traficando, pero estás salvando una vida. Y una más una, más una… son muchas.

Frank Cuesta estrena 'Wild Frank. Tras los pasos de Félix', en DMAX Frank Cuesta estrena 'Wild Frank. Tras los pasos de Félix', en DMAX. En este vídeo nos habla de su visión sobre el origen del coronavirus.

Habla de gente rara, pero Félix Rodríguez de la Fuente y usted tienen un cierto carisma… ¿De dónde viene? De que cuando hablamos decimos las cosas que sentimos y sin pelos en la lengua. Yo fíjate las polémicas que tengo, imagina las que tuvo Félix en su momento y las que tiene mucha gente que se dedica a ésto. Ahí está Luis Miguel Domínguez [divulgador y naturalista] al que mando un abrazo y un saludo, porque tuvo un ictus, es un tío con el que yo me puedo pelear, podemos discutir, pero nos ganamos el respeto porque creemos en lo que estamos defendiendo. Puedo discutir con él, pero sé que ama lo que hace.

Después de ver las selvas de Tailandia, África… nos podría acomplejar la fauna española y no debe ser así, ¿no? La fauna española es maravillosa. En España tenemos diferentes ecosistemas y mucha fauna que no conocemos. Fauna pequeña, flora… muchos animales que la gente no conoce. Mil bichitos que están pegados a nosotros. Hay fauna en cualquier sitio si te paras a mirar y siempre es apasionante.

Siempre se habla del legado de Félix Rodríguez de la Fuente… ¿Habrá un legado de Frank Cuesta? Seguramente haya un legado que será el de ‘Si no hay demanda, no hay negocio’. Creo que eso se le ha metido dentro a la gente. Si no compras animales salvajes, animales exóticos, no los van a sacar de su entorno ni a criarlos de manera brutal. Félix dio muchos mensajes y yo hago lo que puedo. En lugares como GREFA [Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat] lanzan mensajes sobre cómo ayudar. Yo tengo la suerte de ser mediático y llegar a más gente. Mi legado será ese: ‘Si no hay demanda, no hay negocio’ y sobre todo ‘La vida es una mierda maravillosa’.

Le vimos muy emocionado en un vídeo de YouTube en el que liberaba a unas nutrias… ¿Ese es el Frank ‘blandito’ que hay debajo de su coraza? Es que cuando sueltas animales en una zona y vuelves tiempo después y siguen ahí… Las nutrias requieren ocho meses de adaptación para soltarlas, las has tratado desde bebés, les das biberón y las crías con cariño, pero luego las tienes que enfadar y molestar para que odien a los humanos. Y luego las sueltas y a los tres meses vuelves y ves que siguen viviendo y están adaptadas… ese es el gracias que yo recibo.

Y sin embargo no ha tenido una vida fácil… Me han pasado muchas cosas en la vida y llorar he llorado pocas veces y casi todas cuando he visto un animal que nos llegó casi muerto, lo cuidamos y al tiempo lo vimos vivo y bien. ¿Es mi parte blanda? Sí.

Por su edad vio ya con consciencia los programas de Félix Rodríguez, ¿recuerda qué sentía viendo ese programa? Llegaban… creo que eran los viernes, y ponía el programa de Félix. Era un niño y a todos los niños les gustan los animales. En esa época había álbumes de fotos y se cambiaban cromos con los amigos. En ellos veías al ornitorrinco, al lince… pero eran fotos o dibujos. Pero verlos en la tele, que de por sí era el no va a más para nosotros, y verlos en movimiento y de cerca era fantástico. Si te lo perdías no era como ahora que lo puedes ver por internet. Estaba siempre atento a la hora que lo echaban.

¿Estamos más concienciados con la naturaleza que en la época de Félix Rodríguez de la Fuente? Creo que somos mejores, porque hay más gente que se dedica a ésto. Ahora mismo en España hay muchos Félix. Gente que nadie conoce, pero que trabajan anónimamente en la protección de la naturaleza. Políticos y gente que sale diciendo cosas… esos no valen para nada. Los que valen son los que se llenan de mierda todos los días, los que duermen poco y por poco dinero.

¿Espera más o menos de este nuevo gobierno en materia medioambiental? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Por el momento han colocado a una persona específicamente para el bienestar animal. Eso si es por cubrir la parte mediática, algo se hace, si es para arreglar algo, mejor. Al tipo que han puesto [Sergio García Torres] experiencia tiene, aunque le han puesto a parir por cosas que dijo en el pasado. Todo el mundo merece una oportunidad.

¿Es usted de derechas, de izquierdas, de centro, de ninguna de las anteriores? Muchas veces me tachan de facha porque digo viva España o llevo la bandera de España siempre. Pero yo tengo parte de familia que han sido políticos socialistas y yo he sido socialista toda mi vida. Pero ya puedes ser de izquierdas o de derechas que a mi me importa una mierda, me dan igual todos los partidos y los políticos. Lo que me importa es que si hay un departamento donde se va a velar por los animales, se le deje trabajar. Eso ya es un paso.

Hay gente que aún no cree en el cambio climático, ¿y usted? Yo no creo y sí creo en el cambio climático, porque veo cosas y las cosas hay que verlas sobre el terreno, en su sitio. Está claro que hay un cambio climático y que está provocado sólo por los humanos, sí. Pero que hay un cambio climático provocado por la evolución del mundo, también.

Así que la culpa está repartida... Se está dando mucho por saco a la gente en Europa y son los que menos mierda producen. Te vas a Asia y hay países que están produciendo las peores cosas para el mundo. Se pueden dejar de usar coches diésel aquí, pero si en Asia están produciendo tres o cuatro veces más contaminación da igual lo que se haga en Europa. Debería educar a los chavales en pedir menos y en actuar más. Los políticos se ríen de los que sólo protestan, como hicieron con Greta Thunberg. A los chavales les enseñamos que hay que protestar y luego irse a casa o de botellón, hay que mover el culo.

Se habló de que el coronavirus surgió de los pangolines o del consumo de animales salvajes… ¿qué le parece? Dicen que el pangolín daba un 99% de concordancia con el virus. No lo sé. El problema no es el pangolín, es que a esos animales se los han llevado a mercados y se los han comido prácticamente crudos. Eso es lo que ha comenzado este virus. El problema es cómo estamos utilizando la naturaleza. Yo lo veo, y a lo mejor es una brutalidad decirlo, como un aviso de la naturaleza, que nos está diciendo “yo estaba aquí antes que vosotros y estaré después y si seguís tocándome los cojones voy a acabar con vosotros”. En China se ha prohibido ahora mismo cualquier venta de animales salvajes para consumo humano.

¿Le teme al coronavirus? Es que después de lo que voy pasando en la vida el coronavirus sería otra anécdota. O lo que me matase. Tengo la teoría de que si vives en la naturaleza, la amas y la cuidas y te sacrificas por ella, la naturaleza no te va a ir en contra. ¿Que luego cojo el coronavirus y me muero? Pues que se rían de mí. Pero es mi teoría. Voy a la selva con chanclas y sigo vivo.

¿Y a qué le tiene miedo? A los humanos. La naturaleza es previsible muchas veces, los humanos no.