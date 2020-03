El PSOE acusa a PP y Cs de "dar la espalda" a loscolectivos de mujeres en el Día Internacional de la mujer

"Es bochornoso que ni siquiera reciban y escuchen al movimiento ciudadano que representa a miles de mujeres. El Ayuntamiento no puede encerrarse en una burbuja de cristal y silenciar las demandas de la ciudadanía. Estamos aquí para ser su altavoz", ha destacado la concejala del PSOE, Marisa Ponga.

A su juicio, PP y Ciudadanos "han sido arrastrados por la ultraderecha y han roto un consenso institucional conseguido en el Ayuntamiento de Oviedo para lograr un acuerdo en torno a cuestiones tan sensibles e importantes como la igualdad o la lucha contra la violencia de género".

La edil socialista ha criticado que el acto institucional organizado por el Ayuntamiento para este viernes "haya perdido totalmente el carácter reivindicativo que está en el ADN de la celebración de Día Internacional de las Mujeres" y por ello ha anunciado que no habrá representación del Grupo Socialista en el acto central previsto en el Campo San Francisco. "La programación de una celebración como el 8 de Marzo no puede diseñarse sin hablar, ni tener en cuenta a los colectivos y el movimiento ciudadano que los impulsan. No se puede gobernar sin contar con las personas", ha señalado Ponga. Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista sí estará en los actos previstos para el próximo domingo en Oviedo.