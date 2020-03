Desmantellats quatre cultius de marihuana amb 540 plantes a Llombai

Segons ha informat aquest cos de seguretat en un comunicat, la Guàrdia Civil de la Pobla de Vallbona va engegar al juny l'Operació Unifil, que ha permès la detenció d'aquestes cinc persones per la seua suposada implicació en un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

Els agents van descobrir que s'estaven utilitzant quatre vivendes de la localitat de Llombai com a laboratori clandestí per a conrear marihuana. En els registres van ser intervingudes 540 plantes de marihuana, 60 quilos de marihuana picada i en cabdells, a més de bàscules i divers material per al cultiu indoor.

Per tot açò s'ha procedit a la detenció de tres homes i dos dones de nacionalitat paraguaiana i hondurenya com a presumptes autors dels delictes. Les diligències instruïdes han sigut entregades en els Jutjats de Primera Instància i Instrucció número 6 de Llíria.