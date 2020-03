Coronavirus.- Ribó diu que "ara com ara només es té un pla A, que és que les Falles se'n van a desenvolupar normalment"

20M EP

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat -preguntat per si l'Ajuntament té "un pla B" per a actuar davant qualsevol mesura que es determine per la incidència del coronavirus- que "ara com ara només es té un pla A, que és que les Falles se'n van a desenvolupar normalment". No obstant açò, ha postil·lat que "en el moment en el qual ens diguen que hem de fer un pla B, ho farem, el B, el C i el D".