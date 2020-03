Puig espera incentius als vehicles ‘nets’ després de l’ERO de Ford

El sector de l'automòbil travessa una etapa complicada que ha acabat per esguitar a la factoria de Ford a Almussafes, on fins a 400 treballadors podrien ser acomiadats. És un ajust que el president de la Generalitat, Ximo Puig, lamenta “profundament”, però que, al mateix temps, comprén. “Estem en una situació en el sector de l'automòbil molt complicada”, va exposar aquest dimecres.

Les restriccions en els nivells de CO₂ que emeten els vehicles, la conversió en zona de vianants de les grans ciutats o l'elevat preu dels vehicles més nets (com els elèctrics o els híbrids) són algunes de les qüestions que fan plantejar-se als ciutadans si comprar-se un cotxe o no val la pena.

Per això, el president valencià creu que per a reanimar al sector és fonamental “traure del mercat aquells cotxes que produeixen molta contaminació”. I, per a solucionar aquesta qüestió, espera que “en les pròximes setmanes o mesos hi haja polítiques d'incentiu per a aquesta qüestió que permeten recuperar el mercat automòbil; en qualsevol cas, el que li demanem a Ford és que siga el més responsable possible amb els drets dels treballadors” que patiran l’ERO a Almussafes.

En la mateixa línia que Puig es va pronunciar aquest dimecres el clúster d'Automoció de la Comunitat Valenciana (AVIA). Va lamentar a través d'un comunicat que 400 persones puguen acabar al carrer per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) anunciat per l'empresa, però va comprendre que és una mesura necessària “per a mantindre la competitivitat de la companyia i la supervivència d'aquesta planta en l'entorn global de la companyia”.

També va aprofitar per a recordar que darrere de la fabricació dels vehicles a Almussafes no sols està Ford, sinó les múltiples empreses que proveeixen i presten els seus serveis per a fer possible la fabricació dels seus automòbils. Tot i que encara no han calculat l'impacte que tindrà l’ERO de la mutinacional en aquestes signatures auxiliars (que també presten els seus serveis a altres clients, sectors i mercats), sí que demanen que s'aprofundisca “en la flexibilització laboral” dels treballadors d'aquestes companyies per a “poder mantindre la continuïtat de les empreses”.

Amb “flexibilitat” es refereixen al fet que, per exemple, quan hi haja menys demanda de treball, aquests empleats puguen agafar vacances o disposar de baixes incentivades, entre altres mesures, sempre en nom de la continuïtat de l'ocupació.

Caiguda en picat

L'any passat va ocórrer una cosa que no passava des de 2012 a Espanya. Les comercialitzacions de turismes van caure, un 4,8%, segons dades de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC). Per a aquest 2020, pronostiquen que les vendes tornen a caure al voltant d'un 3%.