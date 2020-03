Cuidado "a la hora de decir cosas", la lección que Amaia dio a los concursantes de la Academia de 'OT'

La ganadora de Operación Triunfo 2017, Amaia Romero, visitó este miércoles la que fuera su Academia para mantener una charla con los actuales concursantes, a los que les hizo ver cómo fue su experiencia antes, durante y después de su paso por el concurso.

"Estoy muy nerviosa, cuando Noemí ha abierto la puerta y he olido la Academia… huele a Academia, huele a OT. Es impactante estar aquí", decía emocionada Amaia.

"No vais a empezar a contarme vuestros problemas, obviamente, pero con que estéis bien…", añadió tras preguntarles cómo estaban, lo que provocó las risa de los concursantes.

A continuación Amaia contó cómo había sido su experiencia vital en OT. "Han pasado dos años desde que estuve en OT y ahora lo veo con otra perspectiva, como si hubiese tres realidades", les decía.

"Una es la vida de antes de Operación Triunfo, que es la vida que teníamos nosotros en nuestra casa. Yo había terminado segundo de bachiller, vivía con mis padres y nunca había salido de Pamplona y no había ido a ningún sitio", comenzaba.

"Me metí aquí y estuve poco más de tres meses y es una realidad muy diferente, irreal, una fantasía, un sueño, una realidad paralela y ese mundo desaparece de un día para otro. Se acaba y nunca más va a volver. Es una realidad que dura poco pero es muy intensa", explicó sobre la estancia en la Academia del concurso de La 1.

"Y luego llegas a una realidad completamente diferente a la de OT, con otras circunstancias que antes no estaban. Y alcanzas una posición y un nivel de popularidad que no es natural alcanzarlo en tres meses, a lo mejor una persona normal tarda diez años", aseguraba.

"Y te pasan mucha cosas de las que no tenías experiencia anterior. Tenía que decidir cosas y saber actuar en situaciones en las que no tenía experiencia. No tenía ni idea de la vida. Es la parte mala de ésto, pero lo bueno es que aprendes muchísimo más rápido de lo normal", decía, valorando lo bueno y lo malo que sacó de su experiencia. "Todo cambia muchísimo, es un shock y a nivel psicológico es muy fuerte. Es maravilloso en realidad", añadía.

Y después llegó la gran lección, la que a ella más le ha marcado. "A la hora de decir cosas, yo que hablo sin pensar y decía algo y tenía una repercusión de la que yo no era consciente, de repente eran noticias y se hacían virales en el buen y en el mal sentido".

Y es que a ella le ha pasado muchas veces eso de decir algo de pasada y que se convirtiera en una noticia. "Un día salí en un concierto a las cuatro de la mañana y dije 'estoy un poco borracha' y al día siguiente tenían que haber salido las noticias de la primera canción que yo sacaba y lo que salieron fueron noticias de que 'Amaia salía borracha a cantar', que 'Amia bebe en el trabajo'… y esas noticias acaban eclipsando lo que de verdad es importante", les advertía.

También le pasó "hace poco, que estaba en una charla feminista de la Universidad de Navarra y yo no me había preparado absolutamente nada y dije que este mundo estaba liderado por hombres y dije un dato de que en Universal sólo hay directores hombres… y es mentira, porque sí que hay directoras mujeres" y "estas cosas cuando las veo me dan mucha rabia".

El futuro que les espera es libre, pero con mucha responsabilidad. "Aquí estamos súper arropados, nos cuidan… y de un día para otro te encuentras solo.Aquí está todo muy marcado y cuando sales puedes elegir todo, tienes que pensar en muchas cosas, pensaba que era cantar y punto, pero hay que tomar muchas decisiones, hasta la tipografía del disco…".

Tras la charla llegó un paseo por la Academia y algunas canciones al piano, incluso un nuevo tema de la propia Amaia Romero, una canción inédita que sólo ha podido escucharse en algunos de sus conciertos.