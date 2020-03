Convent Carmen titla de "violència administrativa" el seu tancament i demana "mediació política" per a mantindre-ho

Així ho han indicat aquest dimecres els directors generals d'aquesta iniciativa, Juan María Sánchez i Santiago Máñez, en la roda de premsa que han oferit per a parlar del tancament i defendre que aquesta proposta "va nàixer com un projecte col·lectiu, de tots, de futur" i corresponent a "un model de ciutat".

Els responsables de Convent Carmen han destacat que "deu minuts" abans d'aquesta convocatòria, celebrada al migdia, s'ha rebut la notificació municipal de tancament i han opinat que açò no s'ha produït "per sorpresa" i que "respon a un guió". Després d'açò, han manifestat que el tancament serà "inminent" aquesta mateixa jornada.

Máñez ha assenyalat que "en absolut" donen per perdut el projecte, que consideren ara "en la cruïlla", i Sánchez ha subratllat que "mai" s'han saltat la llei ni les normes. "Sempre hem fet el que ens han dit", ha afirmat, al mateix temps que ha assegurat que "no existeix causa objectiva que determine el tancament" i que així "la ciutat es quede sense aquest projecte".

"No diem que tot ho fem bé, haurem comès errors però qualsevol deficiència té caràcter subsanable", ha plantejat. Així mateix, ha lamentat que la regidora responsable d'Activitats, Lucía Beamud, haja "declinat" mantindre la reunió que li han sol·licitat i d'aquesta manera "qualsevol interlocució".

Máñez, que s'ha mostrat "indignat", ha considerat que se'ls ha tractat amb una galtada" i ha subratllat que la vicealcaldessa i edil de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha sigut "l'única" que els ha atès i ha expressat el seu agraïment per açò. Ha incidit que "en l'àmbit tècnic no es poden deixar les coses".

Juan María Sánchez ha apuntat que les "moltes denúncies" fetes són de "un sol denunciant que pertany a un col·lectiu veïnal", ha asseverat que l'"activitat" és "conforme a dret" i ha exposat que "totes les denúncies per activitat" han sigut "arxivades". "Mai s'ha qüestionat l'activitat", ha insistit.

"La Policia vé i no alça ja ni acta", ha dit. A més, ha assenyalat que les "raons del tancament" són les "raons d'un tècnic" municipal -han recusat un d'ells i han avançat que no descarten acudir als tribunals- i ha agregat que es tracta d'una paralització sens dubte irregular".

"CONFORME A DRET"

Sánchez ha considerat que "qualsevol decisió basada en un popurri de qüestions variades és nul·la de ple dret" i ha assegurat que "la declaració de responsabilitat d'activitat és perfectament conforme a dret". Ha indicat que la "única notificació sobre un possible cessament" està "relacionada amb la intervenció -en l'edifici-, no amb l'activitat" i ha apuntat que "les hipotètiques deficiències són subsanables".

"S'ha esmenat tot el possible excepte el que requereix la intervenció de l'edifici", ha afegit, després del que ha detallat que els tècnics diuen "que excedeix" però ha precisat que Cultura "diu que és reversible" atés que "tot és desmuntable". En aquest punt, ha instat al fet que "la Comissió de Patrimoni es pronuncie".

"DESGAVELLAT"

L'Ajuntament de València ha plantejat el tancament en entendre s'està realitzant una activitat de restauració i hoteleria per a la qual no té permís, ja que la seua llicència només permet les activitats socioculturals. "L'Ajuntament entén que no som centre sociocultural sinó sala polivalent i restaurant. Això és desgavellat. No és el sumatori d'aquests dos conceptes. És un únic projecte. Quan li interessa, ens trosseja", ha criticat.

En aquesta línia, el director general ha defès la condició de sala sociocultural, amb espais per a activitats socials i culturals, expressions artístiques, actuacions musicals i unes altres de caire cultural en horari diürn sota les limitacions de la normativa acústica i les ordenances municipals, i també la possibilitat de disposar de servicis de bar i cafeteria.

Juan María Sánchez ha dit que "qualsevol interpretació que distorsione aquesta definició és subjectiva i arbitrària i, en conseqüència, denunciable". "Complim amb tot açò de forma escrupolosa, sense mínima desviació. La llei diu el que diu i no el que a algú li agradaria", ha plantejat.

D'altra banda, ha declarat que els seus impulsors -han dit que s'han invertit més de 4,5 milions d'euros- són "inversors reals de l'economia local" i de "projectes que milloren la ciutat" i que "maltracta l'administració". "No venim a folrar-nos sinó a crear ciutat, a sumar, a fer un projecte que deixe empremta i que millore la ciutat", ha afegit.

Sánchez ha conclòs que el tancament de Convent Carmen suposarà la "desaparició d'un projecte pioner alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 i amb l'agenda urbana de l'ONU" i la "clausura d'un espai obert a la ciutat després de 400 anys", en al·lusió a l'antiga església en la qual se situa i al seu jardí.

ACOMIADAMENTS I TANCAMENT D'UNS ALTRES

A més, ha destacat que aquest enclavament "quedarà només per a clients de l'hotel" i ha destacat, com ha fet també l'altre director general, que el tancament comporta "l'acomiadament de 60 treballadors, la majoria menors de 30 anys". Els responsables del centre no descarten acudir als tribunals davant de la decisió de tancament.

Sánchez ha exposat que qualsevol actuació de l'administració "ha d'estar subjecta a la proporcionalitat" i ha advertit que el tancament de Convent Carmen pot implicar el de "tots aquells que fan el mateix, sobretot, dels quals ho fan sense llicència, sense títol habilitant, sense segur de responsabilitat civil, sense plans d'evacuació, sense controls d'aforament i vulnerant l'ordenança de soroll". Ha citat entre eixos espais el Centre del Carmen Cultura Contemporània, el Jardí Botànic i la Plaça de Bous.