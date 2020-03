Ribó diu que hi ha "elements alegals" en Convent Carmen i que hi ha "possibilitats de reconduir la situació"

Ribó s'ha pronunciat en aquests termes després de la resolució de l'Ajuntament, a instàncies de tècnics municipals i el secretari del consistori, en entendre que en l'espai s'està realitzant una activitat de restauració i hoteleria per a la qual no té permís, ja que la seua llicència només permet les activitats socioculturals.

El primer edil ha declarat: "Jo crec que sempre hi ha possibilitats de reconduir la situació. Hi ha una sèrie d'elements alegals, no il·legals, que s'han de reconduir i s'està treballant en aquesta direcció".

"En el moment en què aquests (elements) estiguen arreglats -ha continuat- es podrà reobrir en les condicions i en la ubicació en la qual està, que està en la zona centre".

Finalment, l'alcalde ha incidit que espera "que es puga reobrir allò que siga 'obrible'". "Ara com ara es retira la llicència per part del secretari; una altra cosa és, que quan estiguen arreglats els papers que no s'han fet adequadament, es puga reconduir la situació", ha conclòs.