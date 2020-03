Coronavirus.- Empresaris valencians neguen desproveïment en els subministraments i demana "tranquil·litat i serenitat"

20M EP

El president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha afirmat aquest dimecres que no hi ha "problema de desproveïment" en la cadena de subministraments, més enllà d'alguna qüestió puntual, a causa de l'expansió del coronavirus i ha demanat "tranquil·litat i serenitat". "Preocupació ha d'haver-hi però no més del degut perquè la situació no està per a alarmar", ha subratllat.