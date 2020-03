Sobera se harta de Oriana Marzoli y Carmen Gahona en 'Supervivientes 2020': "La próxima semana no os necesitamos"

La segunda gala de Supervivientes 2020, 'Tierra de Nadie', brindó varios momentos de tensión en el plató debido a los enfrentamientos entre algunos colaboradores. Sin embargo, la trifulca que terminó con la paciencia de Carlos Sobera fue la que protagonizaron Oriana Marzoli y Carmen Gahona.

Las tertulianas discutieron en los últimos minutos del programa después de que el presentador diera varios toques de atención para que se mantuvieran en silencio. "¡No te levantes que me levanto yo también!", exclamó Marzoli cuando Gahona abandonaba su asiento. "¡Pues levántate, pero quítate los tacones que me llegas por aquí!", se defendía Gahona, enfadando aún más a su compañera.

Al comprobar que las tertulianas no se callaban, Sobera decidió mirar a cámara y dirigirse a los espectadores, intentando obviar la bronca, que seguía a sus espaldas. Asimismo, el conductor del espacio de Mediaset interrumpió su intervención para abroncar a las colaboradoras. "Solo lo voy a decir una vez: si seguís así, la próxima semana no os necesitamos", amenazó.

El presentador aseguró que no iba a consentir sentirse ignorado en el plató y que, por ello, comportamientos como el de las televisivas serían penalizados. La reprimenda de Sobera calló a las colaboradoras, que se mostraron visiblemente molestas ante el ultimátum. "No podéis perder los nervios con tanta frecuencia y tanta intensidad. Si seguís así la semana que viene no venís", dijo él.

Los espectadores aplaudieron en Twitter a Sobera, halagando a lo largo de la emisión su manera de conducir el reality, y convirtiendo su nombre en trending topic. De esta manera, el enfado del periodista con las colaboradoras provocó una oleada de comentarios positivos.

Grande Carlos Sobera

Diciendole a Oriana y Gaona que la próxima semana no hace falta que vayan. #TierraDeNadie2pic.twitter.com/u6uIgN0lEE — Sr Peter 🌸 (@Sr_Peter_) March 4, 2020

Carlos Sobera es el presentador que la audiencia se merece.

Memelada y Jordi a su puñetera casa.#TierraDeNadie2pic.twitter.com/himvAplYAX — nalena rodriguez (@RodriguezNalena) March 4, 2020

yo cuando veo a Carlos Sobera callando a las dos gatas #TierraDeNadie2pic.twitter.com/2Recz0944t — Charomarban (@charomarban) March 4, 2020

#TierraDeNadie2 Ojalá amplien el contrato de Carlos Sobera en este programa y dejen de convocar a Sofia y a Oriana — Mayu (@Mayuca02) March 4, 2020

#TierraDeNadie2 Carlos Sobera, eres muy grande y justo, el mejor presentador. Por favor que esas "señoras" no vuelvan al programa nunca, solo van a fastidiar y perder el respeto a los presentadores y al público que seguimos este gran realiti. BRAVO POR TI !!!!! — Anna (@Anna_soleilsun) March 4, 2020

JJ no le llega ni a la suela de los zapatos a Carlos sobera solamente la educación que tiene este hombre JJ prepotente y maleducado #TierraDeNadie2 — Ggallego (@Ggallego15) March 4, 2020