Pepe Rodríguez sorprende en 'El hormiguero': "En la cocina entré por obligación, no me gustaba"

El cocinero Pepe Rodríguez fue el invitado de este martes en El hormiguero. El jurado de Masterchef acudió al programa de Antena 3 para repasar lo más destacado de su carrera en los fogones de El Bohío, su restaurante.

Y es que por el local del chef han pasado multitud de personajes conocidos, pero Pablo Motos quiso destacar que "a tu restaurante, porque ha trascendido, fue el rey emérito, don Juan Carlos I".

El presentador añadió que "tú tienes una estrella Michelin, pero hubo un tiempo en España que la estrella Michelin era el rey Juan Carlos I, que donde él iba, el restaurante se llenaba".

Rodríguez afirmó que "creo que se hizo por una temporada inspector de Michelin y él iba viendo locales", y comentó que "ha estado varias veces, e incluso su padre, don Juan de Borbón".

Pero el cocinero sorprendió a los espectadores reconociendo que "la primera vez que entré en la cocina, donde llegué por obligación, como todo en la vida, no creas que me ha gustado hacer lo que hago, pero ya que estaba, le he puesto interés".

Y recordó que "cuando llevaba tres meses llamaron avisando que iba a venir una persona muy importante. Y vinieron la infanta doña Pilar y don Juan de Borbón con todo un séquito... y yo, asustado, solo pensaba en que querría comer".

Rodríguez continuó diciendo que "el hombre, que ya estaba mayor, con una edad, se tomó una copita de ginebra de entrada, con dos narices, y una tortilla francesa". Entonces Motos le señaló que "si voy yo y te pido una tortillita, me sacas a gorrazos del restaurante".

El cocinero le contestó que "no me conoces, no se me ocurriría, usted es el rey de la televisión: ¿Sabes cómo trato yo a los reyes?", provocando las risas del presentador y los aplausos del público.