Feijóo: "Sin fondos europeos, en Galicia no llegamos a fin de mes"

"Sin fondos europeos, en Galicia no llegamos a fin de mes. Sin los fondos europeos no vamos a poder gestionar la comunidad autónoma. Hace tiempo que no nos jugábamos tanto", ha señalado Feijóo, en un acto organizado por el PP este martes en Marín con el título genérico de 'Hablemos de Europa, falemos de Galicia'.

En este acto, que tuvo lugar en el Biblioteca Municipal, intervinieron, entre otros, los eurodiputados del PP Francisco Millán Mon, Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat. A ellos les ha instado el presidente de la Xunta a defender la pesca y la agricultura gallegas aunque ha señalado como máximo responsable de lo que ocurra en Bruselas al jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez.

El presidente de la Xunta ha puesto el foco sobre todo en la situación del sector del mar y del agrario. "Si perdemos los fondos europeos os puedo asegurar que viviremos una segunda crisis", ha advertido Núñez Feijóo.

El presidente del Ejecutivo gallego ha indicado que, a día de hoy, todavía "nuestro presupuesto son 500 millones de euros menos de los que tenía Galicia hace 11 años" por lo que, si a esto se suma un recorte de fondos de la Unión Europea que estima en 600 o 700 millones de euros del presupuesto de la Comunidad Autónoma, "os puedo asegurar que no llegamos a fin de mes".

El líder de los populares gallegos ha recordado que en el anterior periodo de negociación el Gobierno español obtuvo un resultado "excelente" que permitió a Galicia mantener el 85 por ciento de los fondos europeos.

"¿POR QUÉ NOS ASOMAMOS AL PRECIPICIO?

Feijóo ha reflexionado con que, debido a la crisis económica, Galicia no ha mejorado en convergencia, al igual que el resto de comunidades de España, por lo que "lo lógico" sería que se mantuvieran los mismos fondos.

"¿Por qué ahora nos asomamos al precipicio de una caída abrupta de los fondos?", se ha preguntado respecto a los recortes del dinero de la PAC para España, y hasta el 80 % de los fondos de desarrollo rural y de los fondos de cohesión para Galicia.