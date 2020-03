PP, Cs i Vox critiquen l'"atac" d'emmarcar les Falles en els "Països Catalans"

La portaveu adjunta de Cs a Les Corts Merche Ventura ha lamentat l'"ofensiva i l'atac cultural" que suposa "encasellar" les Falles i Fogueres dins de la "faula dels Països Catalans" en eixa exposició itinerant i ha recordat que el seu portaveu en l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha demanat per carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que es retire qualsevol al·lusió a les Falles com a part dels 'Països Catalans'.

A més, el grup parlamentari presentarà una declaració institucional per a rebutjar rotundament aquesta idea i en la qual es demana a la resta de grups que es pronuncien sobre el tema". "Li recordem a Ada Colau que aquestes festes res tenen a veure amb la cultura catalana i que en absolut són 'focs festius' de Catalunya, sinó que són part inseparable del patrimoni cultural i històric de la Comunitat Valenciana", ha afegit.

La presidenta del PPCV i portaveu 'popular' a Les Corts, Isabel Bonig, ha assegurat que li sembla bé eixa declaració i ha recordat que el PP local ja va demanar a l'alcalde de València, Joan Ribó, que exigira una disculpa pública.

Segons ha dit, eixe catàleg no li estranya perquè es produeixen "contínuament" agressions "a la història, al patrimoni i a la identitat històrica de la Comunitat Valenciana". "El problema no és que ho facen els nacionalistes catalans, que ja ho sabem, el problema és que es fa amb la complicitat de Ribó i Puig", ha dit.

"Ribó ja no enganya, Compromís ja no enganya; el que sí està enganyant és el PSPV. Puig ho té molt fàcil: eixir i reclamar respecte a l'Estatut d'Autonomia i als senyals d'identitat de la Comunitat Valenciana, però no ho farà", ha dit Bonig.

Al seu torn, el portaveu adjunt de Vox, José María Llanos, ha indicat que "tothom sap que les ximpleries no tenen molt recorregut" i les Falles han sigut declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco, que "no és l'Ajuntament de Barcelona o els inexistents Països Catalans".

EL PSPV TIRA D'IRONIA: "ANEM A PER ELLS"

Des dels grups que sustenten al Botànic, Unides Podem ha assegurat no haver llegit la notícia i el sotssecretari general del PSPV i portaveu al parlament autononòmic, Manolo Mata, ha assenyalat que "eixa exposició hui no està" i "buscant en Google només es veuen notícies vinculades a protestes de la dreta".

No obstant açò, ha ironitzat: "Si això és així, anem a per ells. No hi haurà roda de premsa en la qual no diga que els calçots són nostres, que la coca d'Oliva és abans que la pizza i l'escudella és probablement un bullit millor que el madrileny i que el valencià. I allò de la sardana m'ho guardaré".