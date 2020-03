La Santoro, Pelomono y Eme DJ protagonizan los conciertos del RED Friday de marzo en La Térmica

En esta nueva edición, el conocido mercado del Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación reunirá más de 65 estands con cerámica, moda y complementos, ilustración y diseño, plantas, pirograbado en madera, productos sostenibles, vinilos o cámaras de fotos de segunda mano, entre otras propuestas.

En esta edición se pone en marcha el programa A 30º, una serie de conferencias informales de 30 minutos relacionadas con el diseño y la innovación alrededor de la filosofía DIY. En este caso, tres proyectos de mujeres que desde sus creaciones apoyan la lucha feminista: 'Volunto', 'Lamarsala' y 'Labienhecha'. Será a partir de las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Además, el Patio del Tiempo acoge nuevamente los Conciertos Cervezas Alhambra, que en esta ocasión celebrarán tres directos: La Santoro, que llega desde Granada para presentar su EP de electrónica pop; Pelomono, un conjunto eléctrico de surf oscuro compuesto por dos enmascarados: Antonio Pelomono y Pedro de Dios; y Eme DJ, una de las DJs más importantes en la escena indie-electrónica-disco.

Los conciertos darán comienzo a las 21.00 horas y se contará con barras y foodtrucks en la misma zona, según han recordado desde la Diputación a través de un comunicado.

El British Council, en colaboración con la plataforma Boiler Room, presenta tres documentales que muestran cómo las ciudades de Glasgow, Londres y Manchester influyen en los procesos creativos de músicos y artistas.

Estos documentales se centran en el espíritu DIY (Do It Yourself) de muchos artistas, mostrando cómo están floreciendo nuevos espacios creativos en el Reino Unido. A partir de las 22.00 horas se proyectarán 'Beyond a film' (Chris Read), 'Glasgow's New Wave' (Ramone Anderson) y 'Fleshback: queer raving in Manchester's Twilightzones (Stephen Isaac-Wilson).

La ilustradora y pintora Joana Santamans relatará en el encuentro 'Mi experiencia pintando plantas. Las relaciones artísticas entre las mujeres y el mundo floral', su intención de recuperar la memoria vegetal y enlazarla con un reciente y creciente movimiento de valor de lo natural y la belleza bosquesina desarrollado tanto a nivel científico, como ético, social y artístico.

Será a las 20.00 horas en la Sala 001. Joana Santamans es una ilustradora y pintora cuya inquietud para aprender y descubrir los misterios del mundo la ha impulsado a hacer un herbario ilustrado, segundo volumen de su proyecto editorial VIDA.

Finalmente, VillaPuchero Factory presenta 'Mimi Ripoll +3', una recreación pictórica que une performance y ritual y que cuenta con Mimi Ripoll//Ocaña, Antonio Dobón, Víctor Lara y Matías Murillo. La entrada es con aportación económica a la compañía.