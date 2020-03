Kim Kardashian sube una foto de cuando iba al instituto y demuestra que ella y su hija son como dos gotas de agua

Todo el mundo se ha sorprendido cuandoKim, la estrella del show Keeping Up With The Kardashian, ha publicado en Instagram una foto de su anuario cuando estaba en 9º grado, lo que equivale en España a 2º de la ESO.

En la foto se puede ver a una joven Kim sin los retoques estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años, con una belleza natural y una cara añiñada. El pelo corto y el maquillaje sutil distan mucho de los looks que suele llevar ahora, más excéntricos, extremos y con el conturing desde primera hora de la mañana.

La publicación ha sido muy bien recibida entre sus fans, pero son muchos los que comparan a la celebrity con su hija Chicago West. "¡¡¡Chicago es tu gemela!!!", "Estás igual que Chi en esta foto. No sé como me he dado cuenta, pero lo he hecho LOL" o "Es exactamente igual a Chicago", son cosas que le han dicho sus amigos y seguidores.