Plataforma Abierta de Guías pide aprobar el decreto "lo antes posible" y critica a Apit: "No quieren repartir la tarta"

Así lo han indicado en rueda de prensa Silvia Verde y María Jesús González de la Asociación de Guías 'El Greco' y Luis Rodríguez Bausá de Rutas de Toledo, que han estado arropados en su comparecencias por varios miembros de la Plataforma en la que sus asociaciones está integrada.

La presidenta de la Asociación de Guías 'El Greco', María Jesús González, ha mostrado en este sentido su apoyo tanto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, como a la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper, por tener la "valentía" de no doblegarse a las presiones que están sufriendo los últimos días.

"Es el sexto borrador del decreto y creemos que va en beneficio del interés general y no del particular de unos pocos", ha señalado, para aclarar que muchos guías se han tenido que ir fuera para obtener la habilitación porque no se convocan pruebas en Castilla-La Mancha desde 2008. "Las hemos usado para ejercer la actividad en Toledo y Castilla-La Mancha y creemos que es de justicia que se reconozca la experiencia profesional", ha añadido.

DESMENTIR "LAS FALACIAS"

De su lado, Silvia Verde ha querido desmentir "las falacias" que se han vertido desde Apit al asegurar que las habilitaciones se regalan. "Aquí no se regala absolutamente nada. Todos tenemos unas titulaciones que nos habilitan en el ejercicio de nuestra profesión como en cualquier otra", ha recalcado.

Ha comentado igualmente que desde Apit se exige para todos un examen que, según ha dicho, la "mayoría" de sus asociaciones no ha pasado. Así, ha añadido que ha habido cuatro convocatorias de exámenes del 2000 al 2008 y que antes, "todos los que consiguieron la habilitación de Castilla-La Mancha lo hicieron mediante titulación, que tenemos absolutamente todos acreditada".

También ha rebatido el que se diga que tener la habilitación de otra comunidad autónoma que no sea Castilla-La Mancha no garantiza la calidad del servicio, por lo que ha pedido explicaciones de por qué la presidenta de Apit, Sonia Gómez, al igual que muchos otros miembros de la asociación están ejerciendo con el carné de Canarias o de otras regiones.

Por ello, ha lamentado su "incoherencia" al considerar que con el carné que tienen no pueden dar la suficiente calidad. "Por coherencia no deberían haber trabajado durante todos estos años y les exigimos que dejen de hacerlo desde hoy mismo porque, bajo su propio criterio, no garantizan la calidad del servicio".

"TODO LO QUE HACEN ES MENTIR"

El último en tomar la palabra ha sido Luis Rodríguez Bausá de Rutas de Toledo, quien ha cargado tato contra la presidenta de la Confederación de Guías Oficiales de Turismo de España (Cefapit), Almudena Cencerrado, como contra la presidenta de Apit, para afirmar que "todo lo que hacen es mentir".

Así, ha recalcado que no "son ni de broma" la asociación con más asociados de la región y que la Plataforma que más afiliados tiene es la suya, que representa a más de un centenar "cuando la otra no llega ni a 80, de los que el carné de Castilla-La Mancha tienen 11. El resto no".

Es por ello por lo que ha sostenido que están "tirando piedras contra su propio tejado", puesto que si se aprobase el decreto con sus pretensiones, que lo "único que persiguen" es no repartir la tarta y seguir en el monopolio encubierto que tienen algunos de más de 40 años, "todos irían directamente al paro". "Hay que tener la cara muy dura para exigir el carné de Castilla-La Mancha cuando la que lo está diciendo lo tiene de Canarias", ha insistido.

También ha criticado a la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto), que presta su apoyo jurídico a Apit, lamentando que sean los únicos a los que admite la patronal cuando está para defender a todas las empresas de la provincia, "no de la señora Cencerrado". "Y tengo la impresión que no son muy buenos abogados porque todas las alegaciones a los borradores del decreto que han presentado han sido desestimadas".

PIDE A MADRUGA QUE ESCUCHE A TODOS

Por ello ha pedido al secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, que antes de hacer determinado tipo de declaraciones haga el favor de escuchar a todas las partes. "De la misma manera se lo vamos a exigir a la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam)", ha agregado Bausá.

Desde la Plataforma, ha continuado, van a querer estar presentes en la reunión que desde Apit han solicitado al presidente regional, Emiliano García-Page, para que se escuche a todas las partes y han indicado que ellos han solicitado también encuentros con la Real Academia de Ciencias Históricas de Toledo, la Real Fundación, Fedeto, Cecam, Diputación y sindicatos, "para que sepan lo que está pasando".

"Nos congratula que la consejera de Empleo nos haya dicho que no iba consentir que tantos trabajadores se fueran a la calle porque dos personas, que no representan más que a su asociación, no quieran repartir el pastel y vayan contra la normativa europea", ha argumentado, para agregar que no puede ser que Castilla-La Mancha "sea la única región de Europa en la que cualquier persona con una habilitación de cualquier otra parte de Europa no pueda ejercer si no pasa por el aro".

A preguntas de los medios sobre el intrusismo, Bausá ha dicho que es el "mantra" que mantienen Apit y Cefapit desde hace años, cuando el Tribunal Supremo solo reconoce el intrusismo en materia de salud y no en materia de cultura. "Con lo cual este delito no existe y no se contempla en la jurisprudencia española y europea".

Finalmente, ha ironizado al apuntar que estas dos asociaciones son inspectores de trabajo, turismo y educación. "Deciden quiénes tienen calidad para ejercer, dicen que no pagamos nuestros impuestos y encima manifiestan públicamente que los que tienen titulación de ciclos superiores no tienen capacidad porque no tienen estudios suficientes. Son una banda de miserables", ha concluido.