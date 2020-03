Turismo.-Coronavirus.-Espadas: "No hay ninguna razón para que el turista tenga que tener precaución"

"Yo me siento tranquilo con la indicaciones que está dando la autoridad sanitaria y creo que cualquier persona que tome decisiones desde el punto de vista del turismo ahora mismo, con la información a su alcance, no debe tener temor alguno ni para venir a Sevilla ni a otras ciudades en las cuales, aún habiendo algunos casos, no tienen ningún otro tipo de nivel de riesgo que haga cancelar un viaje", recalca Espadas a preguntas de los periodistas.

Tras visitar los talleres y programas sociales puestos en marcha por la Fundación Prodean para Tres Barrios Amate en locales incluidos dentro del plan de adecuación de Emvisesa, el primer edil ha subrayado que la ciudadanía ha de atenerse a las directrices que se están dando las autoridades sanitarias, apuntando al Gobierno de España y a las comunidades autónomas. "Una cosa es que todos los ciudadanos estemos preocupados por este asunto y otra que generemos alarma o que estemos continuamente especulando", agrega.

Para Espadas, "lo importante ahora mismo es seguir el día a día de la evolución de este virus, cómo se va comportando" y pone en valor la respuesta al tratamiento que ha tenido el primer paciente diagnosticado en Sevilla por coronavirus e ingresado en el Hospital Virgen del Rocío. "Y mientras tanto, prevención y cautela, pero no otro tipo de decisiones que en estos momentos no se justifican con la información", insiste.

El regidor llama a la tranquilidad y la prevención, instando a "no generar impactos negativos que al final son innecesarios, cuando no hay razones que justifiquen un planteamiento un escenario distinto". "Si lo hubiera, no tenga duda que se tomarían las decisiones que hubiera que tomar", sentencia.