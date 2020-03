Ayuntamiento de Albacete amplia hasta 500.000 euros el Cheque Escolar para favorecer a las familias con menos recursos

En relación al estudio de la renta, el alcalde de Albacete ha manifestado ante los medios de comunicación que "ahora sí se van a estudiar el nivel de renta para saber qué familias tienen derecho a esta ayuda y qué cantidad le corresponde a dicha familia".

Esta modificación se hace con el objeto de "favorecer la igualdad de oportunidades entre las familias con menos recursos y satisfacer la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral" según ha explicado Casañ acompañado por el concejal de Educación, José González; y el vicealcalde de Albacete, Emilio Sáez.

Así, ha explicado que esta modificación se debe a que en ediciones anteriores el sistema de concesión era por orden de admisión "los primeros que lo pedían era quienes se lo llevaban con independencia de que fuese una familia con más o menos recursos", un sistema que no ha convencido al actual equipo de Gobierno y que Casañ ha definido como "injusto".

El alcalde de Albacete, Vicente Casañ, ha asegurado que con la ampliación presupuestaria y el cambio en las bases se cumple pacto del Ayuntamiento de Albacete cumple el punto número 12 del pacto de Gobierno entre Ciudadanos y PSOE.

Así, ha expuesto que desde el lunes 2 de marzo hasta el día 23 el Ayuntamiento de Albacete tendrá abierto el plazo para solicitar el Cheque Escolar para las Escuelas Infantiles en el curso 2020-2021.

TRES CATEGORÍAS NUEVAS DE 90, 60, 40 EUROS EN FUNCIÓN DE LA RENTA

Por su parte, el concejal de Educación, José González, ha explicado que en esta nueva edición habrá tres categorías siendo la primera de 90 euros destinados para rentas per cápita de 0 a 7.000 euros; 60 euros para rentas per cápita de 7.000 a 10.000 euros; y 40 euros para rentas per cápita de más de 10.000 euros. Además, han estipulado una cantidad máxima de renta en la unidad familiar que son 60.000 euros.

Otra de las novedades que ha explicado González ha sido la reserva "para hijos de víctimas de violencia de género que se acojan a procesos formativos colaborales" siendo estas plazas a propuesta del Centro Municipal de la Mujer y del Servicio de Acción Social.

A las solicitudes se deben acompañar el documento de identidad, el libro de familia, declaración del IRPF o autorización para consultarla y "cualquier otro documento que acredite las dos situaciones que suponen un plus a la hora de calcular la renta per cápita: situación de discapacidad y situación de monoparentalidad".

Asimismo, ha asegurado que se concede el Cheque Escolar por un periodo de nueve meses -desde octubre hasta junio- siendo incompatible con tener una plaza pública en otro centro u otra subvención para este objeto y debiéndose cumplir un mínimo de cuatro horas de escolarización. "Con esto se cubre únicamente los gastos de enseñanza y no otros gastos como el comedor", ha añadido.

El concejal de Educación, ha asegurado que con el aumento presupuestario "se van a poder atender todas las solicitudes desde el principio" ya que este año escolar "han sido muchas familias las que han tenido que esperar a que estuviese avanzado el curso escolar para poder ser beneficiarios de las ayudas".

COLEGIO EN EL BARRIO MEDICINA

En otro orden de cosas, el vicealcalde de Albacete, Emilio Sáez, a preguntas de los medios, sobre la construcción de un colegio en el Barrio Medicina ha dejado claro que "la Junta tiene una parcela para construir un centro educativo en este barrio", el cual estaría en marcha en el curso 2025-2026 "y esa parcela solamente se dispondrá para un centro educativo público" que será para Infantil y Primaria.

Por su parte, el alcalde ha asegurado que es un tema que "está bastante claro", que ese solar es de la Junta y que son ellos quienes tienen esta competencia. A lo que ha añadido que "si hay alguien que esté interesado en que esto no se aclare no es asunto de este Ayuntamiento".