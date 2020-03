Trapero pidió "neutralidad" a los comisarios de Mossos el 1-O: "Somos la policía de todos"

El excomisario de los Mossos en la ciudad de Barcelona Joan Portals ha asegurado este lunes que el mayor del cuerpo,Josep Lluís Trapero, les insistió antes del 1-O que los agentes habían de actuar con "neutralidad" y recordando que son "la policía de todos".

Además, no se dio ninguna orden de seguimiento a los cuerpos estatales, no se incentivó la inacción para facilitar el referéndum, y no se dieron instrucciones diferentes a las pautas de actuación enviadas a todos los agentes.

También ha asegurado que antes del 1-O y después el sistema de coordinación de los agentes de orden público ha sido el mismo que aquel día: sobre el terreno se piden refuerzos al Cecor regional y este lo pide al Cecor central, que es el que decide.