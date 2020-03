Decàleg per a circular amb cotxe o amb moto pel centre de València

La transformació que experimentarà la plaça de l'Ajuntament de València, un dels enclavaments més emblemàtics de la ciutat, a partir del 20 de març canviarà d'una manera radical la manera de moure's per la mateixa i pels carrers que l'envolten.

La conversió en zona de vianants prevista suposarà una reordenació global de tot l'entorn, tant en transport públic, amb la nova xarxa de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), com en vehicles privats. Per a difondre totes les novetats, la Regidoria de Mobilitat Sostenible ha llançat la pàgina web laplaçaesteua.com, on es recullen les principals modificacions i la foto fixa de l'entorn després de la conversió en zona de vianants de la plaça. Aquestes són les principals claus en el que a cotxes privats i motos es refereix.

Así quedará la circulación para vehículos privados motorizados. Carlos Gámez

O1. Interior de la plaça. Amb vehicles a motor només es podrà circular pel viari sud, és a dir, cap al carrer Roger de Lauria, després d'incorporar-se bé siga des del carrer Periodista Azzati o des de l'avinguda Marqués de Sotelo.

O2. Carrer de la Pau. Es pot circular lliurement fins a desembocar en Marqués de Dos Aigües-Poeta Querol. A la plaça de la Reina es podrà entrar per a accedir a l'aparcament subterrani o per a la resta d'usos (aparcar motos, vehicles de persones amb mobilitat reduïda o càrrega i descàrrega). L'eixida del pàrquing serà en tots els casos pel carrer de la Mar.

O3. Tram de Sant Vicent. La circulació per aquest carrer, entre les places de la Reina i de l'Ajuntament (i des d'allí a Barques), només està permesa als vehicles que aparquen en les 34 places de garatge dels carrers Sant Ferran i Drets i que accedeixen per ella.

O4. Aparcaments. Els usuaris de les places dels aparcaments situats entre els carrers Sant Vicent i Poeta Querol tenen com a destinació aquest últim carrer o la de les Barques.

O5. Nous carrers per als vianants. Els carrers de la Sang, Drets, Correus i Barcelonina es convertiran en nous carrers per als vianants.

O6. Entrada a la plaça de l'Ajuntament. Des del carrer Sant Vicent, entre la plaça de Sant Agustí i María Cristina, només hi ha incorporació a la plaça de l'Ajuntament per Periodista Azzati, per la qual cosa ja no serà possible fer-ho en les proximitats de l'avinguda María Cristina.

O7. Tall cap al carrer Alacant. Des de l'avinguda Marqués de Sotelo, la circulació en sentit sud es redirigeix cap al carrer Xàtiva, per la qual cosa ja no estarà permesa la incorporació cap al carrer Alacant.

O8. Canvis de sentit de la circulació. Per a garantir la fluïdesa i continuïtat de la circulació, s'invertirà el sentit del carrer Llanterna; el tram del carrer Carabasses comprés entre l'avinguda de l'Oest i el carrer dels Mallorquins, i el tram del carrer Pérez Pujol entre Correus i Roger de Lauria.

O9. La plaça consistorial, lliure d'aparcament. No hi haurà cap plaça d'estacionament en la plaça de l'Ajuntament per a cotxes, motos i resta de vehicles a motor d'ús privat, ni en la calçada, ni en les voreres ni als carrers per als vianants.

O10. On es podran estacionar motos? Per a estacionar motocicletes i ciclomotors s'habilitaran quatre noves zones, tres d'elles a Sant Vicent (enfront dels números 31, 39 i 57) i la quarta en Pérez Pujol, 6 (veure pla).

O11. Càrrega i descàrrega per a residents. D'acord amb el que estableix l'Ordenança de Mobilitat, les persones residents en l'àmbit de l'actuació podran accedir fins a les proximitats del seu domicili per a efectuar la càrrega i descàrrega de béns o estris, o la recollida o descens de persones amb problemes de mobilitat, sempre seguint les condicions que en la citada norma s'indiquen.

O12. Persones amb mobilitat reduïda. Per als cotxes en els quals viatgen persones titulars de la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda són aplicable les indicacions del punt anterior.

O13. I el taxi? Avantatges del servei públic. El taxi podrà desplaçar-se en les mateixes condicions que la resta de vehicles motoritzats, atesos els mateixos canvis en el sentit de la circulació esmentats anteriorment. Però, a més, es beneficiarà de les següents excepcions: podrà circular per tot el carrer de la Pau i travessar Sant Vicent cap a la plaça de l'Ajuntament; tindrà permés accedir des del sud pel carrer Sant Vicent, des de Sant Agustí, per a accedir a la parada de la vorera nord-oest de la plaça de l'Ajuntament; els taxis seran els únics vehicles que podran circular al costat de l'EMT en direcció al carrer de les Barques vorejant la plaça des de Marqués de Sotelo, i els únics al costat d'EMT, bicis i patinets que podran accedir al carrer Alacant des de Marqués de Sotelo. A més, tindran dues noves parades en la plaça consistorial.

Flexibilitat per a càrrega i descàrrega

La conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament serà compatible amb la distribució de mercaderies, en contemplar-se accessos i zones d'estacionament per a labors de càrrega i descàrrega. En línies generals, i quant als sentits dels carrers, la circulació d'aquests vehicles en la plaça i el seu entorn serà igual a la de la resta. No obstant això, sí que podran entrar a la plaça de la Reina des del carrer de la Pau en horari autoritzat, i de 8.00 a 11.00 hores podran creuar de sud a nord la plaça de l'Ajuntament.