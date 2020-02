L'EMT redissenya la seua xarxa en el centre amb el desviament de nou línies per Colón i tres per Poeta Querol

L'anunciada conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament, per a després de les Falles de 2020, a la qual s'unirà posteriorment la plaça de la Reina, amb obres incloses, comportarà un redisseny pràcticament integral de la circulació dels autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) en el seu entorn que aquest dijous han detallat el regidor de Mobilitat Sostenible i president de la companyia, Giuseppe Grezzi, i el gerent, Josep Enric García Alemany. La principal novetat serà l'increment d'autobusos pel carrer Colón, que ampliarà a dos carrils segregats l'actual carril EMT-taxi, en passar d'uns 500 a 850 autobusos diaris.

Amb el nou esquema, la xarxa, dissenyada com a radial i amb la plaça de l'Ajuntament com a punt de pas, evitarà el cor de la ciutat, que guanyarà 12.000 metres quadrats d'espai per als vianants en la franja que va des del carrer Sant Vicent fins al balcó del Consistori, així com en la illeta central on actualment paren autobusos.

Per això, i per a aconseguir una xarxa "més moderna, intuïtiva, regular, directa i amb més freqüència" en el marc d'un pla integral del centre i del conjunt de la ciutat, segons Grezzi, els itineraris de l'EMT es desviaran a partir del 23 de març en dos grans grups.

El primer el formen les línies que vénen des del nord. Es tracta de 12 trajectes que, en lloc d'entrar a la plaça de l'Ajuntament, es dividiran en dos recorreguts: tres línies pel carrer Poeta Querol (la 4, 6 i 31) i altres nou per Colón (8, 10, 11, 28, 32, 40, 70, 71 i 81).

Les línies del sud, en essència, canviaran poc, ja que continuaran accedint per l'eix Sant Pau-Periodista Azzati-Lauria-Barques cap a les seues destinacions.

Segons Alemany, per la plaça de l'Ajuntament circulen actualment "molts autobusos i això xoca" amb la conversió en zona de vianants, per la qual cosa volen aprofitar aquest procés per a "millorar la xarxa de l'EMT". Segons ha afirmat, "els nostres propis autobusos ens molesten en arribar al centre", la qual cosa acaba repercutint en factors com la regularitat, la puntualitat o la velocitat comercial.

Esquema de la futura línea C1 de la EMT EMT

Com va avançar 20minutos, el nou esquema dibuixa una xarxa en el centre amb menys línies però amb més agilitat, en evitar les marrades per carrers del districte de Ciutat Vella. L'única que entrarà a la plaça consistorial, com s'havia anunciat, serà la C-1, que substituirà a la línia 5, que actualment circula per la ronda interior.

La nova línia llançadora (que es denominarà Centre Històric) tindrà una freqüència de pas de quatre minuts, connectarà els dos grans bescanviadors de Tetuan-Porta de la Mar i Xàtiva, i permetrà accedir a tot el perímetre de Ciutat Vella, a més del carrer de la Pau, plaça de la Reina i Sant Vicent. El recorregut de la 5 també serà absorbit per la 28, que passarà a discórrer per la ronda interior des del pont de les Arts per a tornar al mateix punt i seguir la seua actual ruta.

Quant a la resta de les línies, no veuran alterat el seu funcionament més enllà del pas pel centre, segons García Alemany, encara que s'aprofitarà per a desdoblar la L25 en dues, per a aclarir les seues destinacions: la 24 anirà al Palmar i la 25 al Perellonet/Perelló.

Esquema tras la reordenación de la calle Colón. Ayto. València

La gran novetat d'aquests canvis serà la reordenació del carrer Colón, que experimentarà un augment a dos carrils EMT-taxi segregats (i la reducció a un sol vial per a trànsit privat), ja que passarà a absorbir 850 autobusos diaris, enfront dels 500 actuals. En un dels seus trams pujarà de tres a huit autobusos, i en un altre de cinc a nou. A més, s'invertirà el sentit de la circulació entre el carrer Conde de Salvatierra i la Porta de la Mar, de manera que no es podrà accedir a Colón des d'aquesta rotonda, només eixir d'ella.

Aquesta mesura, segons Grezzi, evitarà el col·lapse d'autobusos d'entrada a Colón, millorarà la fluïdesa i vindrà acompanyada d'un redisseny de les parades, de manera que seran dobles, la qual cosa permetrà carregar i descarregar viatgers de dos en dos vehicles. El segon carril EMT-taxi de Colón serà bàsicament perquè els autobusos puguen avançar-se mentre uns altres estan detinguts en les parades.

Preguntat per la possible afecció al trànsit d'aquest canvi, Grezzi ha afirmat que només el 24% dels moviments en Colón són de vehicles privats i que, d'ells, el 60% no té com a destinació el centre, en tractar-se d'un trànsit "de pas" que, si bé tindrà accés lliure, buscarà alternatives per a arribar a la seua destinació que no passen per aquest carrer. En aquest sentit ha explicat que, des de l'obertura de l'anell ciclista, el nombre de cotxes que circulen per ella ha baixat un 21%, fins als 16.000 vehicles al dia.

"Nosaltres volem que el trànsit d'aquest carrer siga de destinació, que la gent puga vindre al centre, tant l'accés de veïns com per a compres", ha afegit Grezzi.

L'EMT començarà a partir de la setmana que ve una campanya informativa per a donar a conéixer als usuaris aquests canvis, tant en les pròpies marquesines de les seues parades com a través de mitjans de difusió.

Els canvis es duran a terme després de les Falles, que tots els anys comporten el desviament d'autobusos pel centre, per la qual cosa, entre el 20 i el 23 de març es realitzaran les actuacions necessàries per a permetre el pas de la C-1 per la plaça de l'Ajuntament. Actualment s'està construint l’intercanviador del carrer Xàtiva, que es preveu que estiga acabat aquest mes de febrer.