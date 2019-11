Menys línies amb més agilitat, fórmula de l'EMT per a la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament

L'anunciada conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament, que serà efectiva a partir del 20 de març de 2020, suposarà una reordenació pràcticament integral de l'esquema de línies de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) en el centre de València.

La companyia pública d'autobusos acaba de licitar les obres per a construir el bescanviador del carrer Xàtiva, una de les peces clau de la seua nova "perspectiva", que es basa en l'ús d'aquestes macrodàrsenes per a unir les línies del nord amb les del sud a través de la futura C1 i, alhora, reduir el nombre de línies que travessaran l'entorn de la plaça una vegada convertida en zona de vianants.

Així consta en el plec de prescripcions tècniques de la licitació, que ha eixit a concurs per 120.937,20 euros (IVA inclòs). El document exposa que l'objectiu de "pacificar progressivament la zona centre" amb l'ampliació de zones per als vianants i la reducció del trànsit "passa necessàriament per una potenciació de l'ús del transport públic" en detriment del cotxe privat.

Ara bé, afig que, analitzada l'actual configuració de la xarxa, "un increment de l'oferta no derivaria en una millora substancial i suficient per a abordar el procés", és més, "es produiria un efecte perniciós per incrementar el nombre de busos circulant per la zona interior", la qual cosa també derivaria en més "costos operatius per a l'EMT".

"Una perspectiva diferent"

Per tant, advoca per "una perspectiva diferent" per a aquesta reordenació, que basa en la presència de menys línies i en l'ús de vehicles de baixes emissions i de bescanviadors situats en els límits de la ronda interior: l'esmentat del carrer Xàtiva per a les línies del sud, i el de Tetuan-Porta de la Mar per a les de la zona nord. Tots dos estaran connectats per la nova línia C-1, que travessarà la plaça de l'Ajuntament pel seu vessant est i pararà també la cantonada amb el carrer de les Barques, en la del Mercat Central i en Marqués de Sotelo.

En el cas del bescanviador de Xàtiva, l'informe defensa la seua ubicació per quatre motius: permet el transbord (direcció sud) de les línies que discorreran per Colón una vegada convertida en zona de vianants la plaça de l'Ajuntament; permet el transbord en direcció nord amb les línies que segueixen cap a Periodista Azzati-Barques-Pintor Sorolla; se situa al costat de l'Estació del Nord i l'estació de Metrovalencia (la més usada de la xarxa) i, finalment, permet una operativa senzilla i segura per als desplaçaments per als vianants.

La posada en marxa d'aquest bescanviador suposarà la supressió de busos en sis trams: Pau-Reina-Sant Vicent -Ajuntament (línies 4, 8, 9, 11, 16, 28, 70 i 71), Sang (11, 70, 71 i 72), Sant Vicent-Ajuntament (19,62 i 67), M. de Sotelo (direcció sud: 7, 8, 10, 19, 62 i 67), Murillo-Carda (73) i Garrigues (7, 11, 13, 27, 70, 71, 72 i 73).

Obres previstes per al nou intercanviador

Dàrsenes. Es construiran tres dàrsenes per al bescanviador als carrers Xàtiva, Marqués de Sotelo i en la pròpia plaça de l'Ajuntament.

Passos de vianants. Nous passos en l’encreuament de M. de Sotelo a l'Estació del Nord i a la cantonada amb l'Ajuntament. Remodelació de l'existent al carrer de les Barques.

Senyalització i paviment. Es col·locaran senyals conforme a la normativa d'accessibilitat, obra civil de semaforització i reforç del paviment en les zones de frenada dels busos.