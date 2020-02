L'EMT assegura que seguirà les seues accions a la Xina "fins a trobar els responsables del frau"

En el Consell d'Administració d'aquest divendres s'ha informat de les últimes novetats del procediment de reclamació que segueix en curs davant les autoritats xineses per a perseguir els administradors de les dos societats receptores dels fons de l'EMT, assenyala l'organisme en un comunicat.

Entre les novetats, detallen, figuren uns documents que mostren tots els moviments dels comptes de les dos societats fins al dia 18 d'octubre, moment en el qual el jutjat va bloquejar els comptes. Aquesta informació, que ha sigut traduïda del xinés i l'anglés, ha sigut proporcionada directament per l'entitat bancària al jutjat de la Xina per requeriment del jutjat.

De manera paral·lela, també hi ha un procediment penal a Espanya en el qual hi ha personat un responsable civil i una persona investigada. D'ací la sol·licitud d'inclusió en el procediment dels dos administradors de les societats xineses.

En la sessió ordinària de hui, també s'ha informat al Consell d'Administració sobre les al·legacions presentades per l'EMT davant el Tribunal de Comptes en considerar que no procedeix cap investigació en el si de la jurisdicció comptable, d'acord amb la llei del propi organisme, ja que el frau contra l'EMT està sent investigat per la jurisdicció penal com a constitutius d'un possible delicte d'estafa.

Per la seua banda, des del grup popular en l'Ajuntament de València han considerat que "segueixen sense depurar-se responsabilitats". "I hui ens hem assabentat que l'alcalde ens va enganyar en dir que s'havien retingut 149.000 euros en el mes d'octubre quan els comptes estaven a zero des del 29 de setembre. No va dir la veritat i tracte d'enganyar-nos", ha asseverat el regidor del PP Carlos Mundina.

El representant 'popular' ha explicat, després del Consell d'Administració, que ha demanat que deixen de gastar-se diners en advocats, que van a suposar "prop de 90.000 euros: els advocats xinesos cobraran 28.000 del primer despatx de Hong Kong i un segon de 30.400, mentre que el despatx d'advocats catalans cobrarà 25.000". "En total, ja se'n van a gastar 84.000", ha insistit.

DEMANEN CESSAR EL GERENT

El Grup del PP en l'Ajuntament de València ha reiterat la seua petició "de cessar el gerent de la companyia i apartar el regidor Giuseppe Grezzi com a president de Consell d'Administració de l'EMT". La resposta a aquestes peticions dels 'populars' va ser més prompte contrària, "ja que es va ratificar després de l'estafa al gerent i a més se li va pujar 5.000 euros el sou", diu Mundina.

Des de Ciutadans (Cs), el regidor Narcís Estellés ha declarat: "Hem assistit al consell de la infàmia i la falta de transparència. No és de rebut el seu tracte a l'oposició, fa que sempre hàgem de forçar al fet que ens donen informació".

L'edil de l'agrupació 'taronja' ha alertat que "els comptes de Hong Kong han passat de quasi 150.000 euros, que va dir Ribó en un ple a l'octubre, a 81.000 euros de gener admesos pel gerent, i hui diuen que queden a penes cèntims d'euros".