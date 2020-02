La Diputación abre expediente sancionador a la propietaria del vertedero de Zaldibar por los daños en la AP-8 y la N-634

Además, ha indicado que la personación de la Diputación como acusación particular en el proceso judicial abierto en el juzgado de Durango, que se había anunciado el miércoles, se efectuó "ayer mismo", según ha informado la Cámara foral en un comunicado.

Pradales ha detallado la actuación de los servicios forales desde que se produjo el derrumbe del vertedero en la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Cámara foral, a petición de Elkarrekin Bizkaia y PP. En la comparecencia ha estado acompañado por el director de los servicios forales de emergencia, Pedro Izaga.

El diputado ha aclarado que, en lo que tiene que ver con las infraestructuras viarias, "ningún talud se ha visto afectado" por el deslizamiento y ha recordado que se ha habilitado un bypass de 2 kilómetros en la autopista que se mantendrá hasta que se garantice la seguridad de la calzada de la AP-8 en sentido hacia San Sebastián.

Además, ha explicado que, junto a la autopista, se están acometiendo medidas para contener movimientos de tierra que se prevé concluir la semana próxima. Entre ellas, se encuentra la construcción de un muro de contención de 8 metros de alto por 50 de largo, por medio de "42 bloques de cantera de 45 toneladas", con un coste de 200.000 euros. Asimismo, se está instalando una pantalla dinámica antialudes de 75 metros cuadrados monte arriba, tras excavar 10.000 metros cúbicos de tierra.

Esta solución combinada permitirá, a juicio de Pradales, "ganar mayor capacidad de almacenamiento y contención en caso de deslizamiento". El deslizamiento, ha añadido, "se ha asentado en 7 centímetros desde el día 6 de febrero", movimientos que los expertos consideran "pequeños y lógicos". No obstante, el diputado ha advertido de que eso no supone que no siga existiendo riesgo de deslizamientos "mientras no se estabilice totalmente la masa de residuos en el vertedero", especialmente si llueve.

En relación a los servicios forales de emergencia, Pradales ha asegurado que actúan en función de las indicaciones de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco y que su función se está limitando a ayudar en los rescates de las dos personas desaparecidas, "algo prioritario", y en extinguir los diversos incendios que se estuvieron produciendo en el vertedero.

A preguntas de los grupos, el diputado ha insistido en que "tanto las empresas como los trabajadores forales han cumplido escrupulosamente las medidas de higiene y seguridad, supervisadas por los servicios de prevención de riesgos".

Desde los grupos de la oposición, el juntero del PP Eduardo Andrade ha criticado la "escasez" de medios para encontrar a los dos trabajadores aún desaparecidos y la "falta de control" en el vertedero, así como "la inexistencia de un protocolo de actuación" para los bomberos.

En la misma línea, la portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha lamentado que no hubiera la prevención "suficiente" en materia de salud laboral en las primeras intervenciones puesto que el personal foral estuvo expuesto a "dioxinas, furanos y amianto". También ha pedido que se mejoren los protocolos de actuación interdepartamentales e interintitucionales.

EH Bildu ha criticado la gestión de la emergencia y ha pedido a la Diputación que "nos hagan llegar datos oficiales objetivos". Su apoderada Onintze Oleaga ha insistido en que "esta tragedia tiene que ser solucionada juntos".

Desde los grupos que integran el Gobierno foral, el apoderado del PSE Francisco José Fernández ha pedido que se priorice encontrar a las dos personas desaparecidas, así como garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad del agua y del aire, minimizar los riesgos y depurar responsabilidades. Por su parte, el portavoz del PNV, Jon Andoni Atutxa, ha insistido en que "la prioridad es encontrar a Alberto y Joaquín", los dos trabajadores desaparecidos.

VECINOS DE ARTXANDA

Por otro lado, la Asociación Vecinal Plataforma Artxanda ha trasladado a la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales su queja por la actitud de cazadores en el barrio de Artxanda.

El presidente de la asociación, José María Larrañaga, acompañado del vocal Iñaki Larrañaga, ha relatado los escritos y contactos mantenidos con la Diputación para pedirle que actuara y ha asegurado que, durante la última temporada de caza, se han reproducido los "incidentes", llegándose a "enfrentar" vecinos y cazadores, han indicado desde las Juntas Generales.

El representante vecinal ha solicitado a la Diputación que cumpla una proposición aprobada por las Juntas Generales de Bizkaia, por unanimidad, en la que se instaba a la Diputación a que hiciera cumplir la prohibición de cazar en la llamada "Zona Libre de Artxanda". Esta zona, según los vecinos, ocuparía 400 metros de anchura entre el barrio de Berriz y el monte Avril siguiendo el eje de la carretera.

Desde los grupos junteros han dicho entender el "enfado" de los vecinos de Artxanda y han apostado por buscar una solución "a la mayor brevedad". Los grupos de la oposición, además, han lamentado la "dejación de funciones" de la Diputación en este caso.