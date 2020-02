Álex Ubago i Soleá Morente, protagonistes del nou festival Acústics a la Mar a cent metres de la platja de València

20M EP

Yambú, Soleá Morente, The New Raemon, Álex Ubago o Carlos Segarra (Los Rebeldes) són alguns dels artistes que passaran per l'escenari de la Casa de la Mar d'Alboraia (València) en el nou festival Acústics a la Mar, a només cent metres de la platja de la Patacona.