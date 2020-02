El campo conquense se moviliza el 10 de marzo para reclamar medidas que garanticen el futuro del sector primario

Está previsto que la manifestación, convocada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, salga a las 12.00 horas desde la rotonda de entrada por la carretera de Madrid y recorra las principales arterias de la capital.

El Comité Ejecutivo de Asaja Cuenca ha celebrado este viernes una reunión de carácter extraordinario para abordar los detalles de la movilización que pretende mostrar la fuerza y unión del campo conquense, según ha informado Asaja en nota de prensa.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo, el presidente de Asaja Cuenca, José María Fresneda, ha señalado que las movilizaciones continúan "porque no se puede seguir funcionando con los precios que tienen los productos que producimos en este momento".

"Si tenemos costes de producción elevados es porque la Unión Europea, con su normativa, nos obliga a hacer unas prácticas que garanticen la seguridad alimentaria, el bienestar animal y el cuidado del medioambiente. Esto tiene un coste y este coste se tiene que ver reflejado en el precio. Si no es así no podemos competir con productos que vienen de terceros países que no garantizan la seguridad alimentaria, ni el bienestar animal ni el cuidado del medioambiente", ha explicado Fresneda.

Además, ha añadido que la provincia de Cuenca tiene unas características especiales que "dificultan mucho la supervivencia del sector".

En relación a las negociaciones con el Gobierno central, José María Fresneda ha afirmado que "van lentas" aunque se hayan visto "gestos".

No obstante, Fresneda ha recordado que muchas de las competencias son de las autonomías y que estas también tienen que asumir las reivindicaciones del sector.

"COMEMOS TODOS LOS DÍAS GRACIAS A LOS AGRICULTORES"

Sobre la movilización del día 10 de marzo en Cuenca capital, el presidente de Asaja Cuenca ha señalado que espera que los agricultores y ganaderos de Cuenca respondan y salgan a la calle, "como otros compañeros de todo el país ya lo han hecho".

Fresneda ha pedido disculpas a los ciudadanos por las molestias que ese día se puedan ocasionar pero ha insistido en que las movilizaciones de los agricultores no solo les afectan a ellos.

"Comemos todos los días y es gracias al trabajo de agricultores y ganaderos. Si queremos que siga siendo así, todos debemos apoyar al sector", ha comentado el presidente de Asaja de Cuenca.

A falta de confirmar los últimos permisos, el inicio de la movilización está previsto para los 12.00 horas.

Partirá desde la rotonda de entrada por la carretera de Madrid y recorrerá las principales arterias de la capital como la Avenida de la República Argentina, Fermín Caballero, Hermanos Becerril y la Avenida de Juan Carlos Primero. La finalización será en Villaluz donde se leerá un manifiesto.

La manifestación irá acompañada por una tractorada. Todos aquellos agricultores que quieran participar deben ponerse en contacto con las organizaciones agrarias convocantes para apuntarse.