Podem exige paralizar la ampliación del puerto de València tras la declaración ilegal del proyecto de Heathrow

La petición, en forma de proposición no de ley (PNL) en Les Corts, llega después de que la justicia británica haya declarado ilegal la ampliación del aeropuerto de Heathrow por no tener en cuenta el Acuerdo de París. "Sentencias como esta nos emplazan a que la transición ecológica no puede quedar solo en una declaración de intenciones", ha reivindicado el diputado Ferran Martínez.

El grupo 'morado' rechaza las "contranoticias" en torno a la ampliación tras los últimos cambios acordados por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), con los que renuncia a ampliar 500 metros el dique de abrigo de la futura terminal norte de contenedores y a elevar el dragado del canal de acceso hasta 22,5 metros. "Ahora más que nunca tenemos que replantearnos qué puerto queremos", ha subrayado la diputada Estefanía Blanes en el ficus de Les Corts.

Para ello, Podem quiere que el proyecto vuelva a exposición pública y cuente con una nueva DIA que sustituya a la de 2007, al considerar que las modificaciones "son suficientemente sustanciales" y que "no significa que Valenciaport no vaya a hacer en un futuro" la ampliación del dique y la prolongación del dragado.

También reclama que la evaluación sea global, sin "trocear el proyecto", y tenga en cuenta el acceso norte con un túnel submarino y el resto de actuaciones necesarias, como el aumento de capacidad de las carreteras V-20, V-21, V-30 o la circunvalación de la A-7, pues "todas van ligadas".

PARC SAGUNT, "UN DESIERTO DE FAROLAS"

Otro de sus objetivos son que la APV "cumpla sus compromisos" con el puerto de Sagunt, actualmente "abandonado", y centre las inversiones en una zona que ha sufrido una depresión económica severa en los últimos años. Entre estas actuaciones pendientes está la dinamización de Parc Sagunt, un parque empresarial que "sigue siendo un desierto de farolas", o de atractivos como el espacio protegido de la Marjal del Moro.

Mientras tanto, Unides Podem advierte que la ampliación genera "grandes interrogantes porque supondrá de las arcas públicas 400 millones de euros, sin contar la construcción del acceso norte que costaría miles de millones y el impacto medioambiental y en la salud pública". "Son costes que estarían mejor invertidos en otros proyectos", ha subrayado el parlamentario.

La propuesta presentada en la comisión de Infraestructuras persigue así "resetear" el debate en torno a la ampliación, abrirlo a la sociedad y "marcar claramente la postura de Unides Podem", partido integrado en el Gobierno valenciano junto a PSPV y Compromís. "Estamos en un momento económico y climático muy diferente al de 2006; no todo es válido", ha subrayado la diputada, destacando que el proyecto "preocupa a muchísima gente".

Uno de los principales interesados es la Comissió Ciutat-Port, integrada por colectivos vecinales y ecologistas, sobre la que Podem exige que se le dé "toda la información necesaria que se le ha denegado" tras las últimas modificaciones.

"El paradigma de grandes proyectos basados en el cemento son cosa del pasado", ha remachado el diputado 'morado', recordando que "las sucesivas ampliaciones del puerto de València han dañado increíblemente las playas del sur, de Pinedo a el Perelló, con repercusiones en el turismo, y ya están chocando con sus límites físicos y ambientales".