Los jardineros confían en que el alcalde que llame al delegado de FCC para desbloquear el conflicto

Muro ha contado que ha sido una reunión "cordial" en la que le han trasladado esta petición al alcalde, quien les ha respondido que "hará lo que tenga que hacer según su cargo". Al ser preguntado por si Azcón había adquirido el compromiso de hacer la llamada, Muro ha añadido que esa había sido la respuesta y "que cada uno lo interprete".

El alcalde de Zaragoza ha accedido a reunirse en su despacho con los trabajadores de FCC, después de que les ordenara desalojar el pleno tras interrumpir la sesión plenaria en varias ocasiones y tras los tres apercibimientos preceptivos que recoge el reglamento municipal.

En declaraciones a los medios de comunicación, Muro ha insistido en que el "escollo" de la negociación son los pluses de 100.000 euros para "directivos y personal de confianza que quiere dar la empresa, al tiempo que no garantiza el poder adquisitivo a los trabajadores". Si se quitan los pluses, que suman 400.00 euros en cuatro años de vigencia del convenio que se negocia, los trabajadores accederán a sentarse a negociar.

"INTOLERABLES

"Esos 100.000 euros son intolerables porque la empresa quiere que se paguen con dinero público. Si se quitan, nos sentamos en la mesa de negociación y el lunes todos a trabajar", ha dicho José Luis Muro. "Confiamos en que el alcalde tenga a bien recibir la petición de que llame al delegado de FCC y esperamos movimientos este fin de semana".

Muro ha aseverado que el "alcalde y los técnicos municipales saben que los pluses no están consolidados y no salen en las tablas salariales, ni en los pliegos de condiciones, ni en las resoluciones del TACPA. Están en Internet, todos pueden acceder, y no hay pluses extra para los directivos, aunque la empresa pretende que lo pague el ayuntamiento".

A su parecer, desde la empresa "pretenden" desvirtuar la realidad para que aumente la partida en 100.000 euros para directivos y personal de confianza de FCC" con pluses que ha dicho oscilan entre los 5.000 y los 15.000 euros anuales. "Solo esperamos que el alcalde llame al delegado y le diga que son pluses intolerables, que los quiten y se empiece a llegar a un acuerdo".

Final, ha contado que Azcón les ha instado a que se comporten en el pleno y que no vuelvan a paralizar una sesión plenaria porque entonces él, como alcalde, "hará lo que tenga que hacer".

Los jardineros le han recordado que llevan 40 día de huelga indefinida desde el pasado 20 de enero. "Utilizamos medidas de presión pero no de violencia y protestamos contra el gobierno porque es el máximo responsable y queremos que intervenga para solucionar el problema. El propio alcalde tiene que defender los intereses de la ciudad", ha finalizado diciendo el representante del comité de huelga.