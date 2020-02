'Sé una señorita', el vídeo feminista de Cynthia Nixon, de 'Sexo en Nueva York', que cuestiona los roles de género

Sé una señorita, decían. Así se titula y empieza el vídeo protagonizado por Cynthia Nixon que se ha hecho viral en poco tiempo, y no es para menos, ya que muchas mujeres se han visto reflejadas en él.

La actriz de Sexo en Nueva York narra un texto escrito por Camille Rainville, dirigido por Paul McLean y publicado por la revista Girls Girls Girls. En el filme se puede ver a Rachel McAdams, Rose McGowan, Alexandria Ocasio-Cortez y Léa Seydoux, entre otras mujeres haciendo un alegato feminista contra los estereotipos y los roles de género.

“No seas muy gorda, no seas muy delgada. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. No comas demasiado rápido. ¡Dios, pareces un esqueleto! ¿Por qué no comes?”, son algunas frases que se pueden escuchar en el vídeo.

Muchas han sido las que han celebrado la publicación de este vídeo, hartas de la crítica constante y los innumerables estereotipos que tienen que cargar a sus espaldas.

Sé una señorita, decían es un poema de Camille Rainville escrito en 2017 y que detalla las presiones sociales que viven las mujeres, muchas de ellas, contradictorias y machistas: "No comas carbohidratos. Haz una dieta. Come una hamburguesa. Los hombres aman a las mujeres con carne en los huesos. Sé femenina. No hables en voz alta. No hables demasiado. No seas una zorra. No seas emocional, no llores, no grites, no digas palabrotas".

Este vídeo ha llegado después de la sentencia que ha hallado a Harvey Weinstein culpable de agresión sexual y violación. El propio productor o Donald Trump son algunos de los hombres que aparecen en las imágenes.

Sin temor a equivocarme puedo decir que TODAS hemos escuchado algunas de estas frases a lo largo de nuestra vida.

El vídeo recoge ejemplos cotidianos del machismo que aguantan las mujeres en su día a día y, aunque para muchos sea una estupidez u opinen que "ahora todo el mundo se ofende por cualquier cosa", solo ha generado críticas positivas.

Lo que no se nombra, no existe, y por eso muchas mujeres deciden hablar sobre actitudes y comentarios que las discriminan, oprimen o ningunean para sacar a la luz lo mucho que queda por trabajar en ese aspecto, ya que muchas personas no lo consideran "para tanto", o simplemente las llaman exageradas, histéricas o 'feminazis'.