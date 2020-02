El PSPV anuncia que impugnará el pleno ante la modificación de sus mociones

La decisión ha sido planteada por el portavoz socialista, Paco Sanguino, en su turno de palabra para defender la moción, conjunta con Compromís y Unides Podem, para limpiar de escombros la zona de vías por el soterramiento.

Sanguino ha argumentado que se adopta la medida en base a tres situaciones: ante la decisión de la presidencia del pleno; porque no encuentran "relación" entre lo afirmado por el secretario municipal en el pleno de hoy y "los hechos y palabras mantenidas en la Junta de Portavoces"; y, porque no reconocen la declaración institucional "modificada y entregada al margen" de su moción.

"Déjeme decirle algo señor presidente: le tendí la mano en la Junta de Portavoces y no me la aceptó", ha espetado Sanguino a Barcala, y ha lamentado que el alcalde no les ha escuchado "nunca".

Para el portavoz socialista, "no nos queda más remedio que solicitar esta impugnación y no participar en los subsiguientes actos que se tengan hasta el final".

TEATRALIZACIÓN

Ante ese anuncio, Luis Barcala ha asegurado como "obvio" que se trata de "un acto más" dentro de la "teatralización que han hecho del pleno".

"Es muy libre de expresar la opinión que estime más oportuna; es más, es muy libre de expresar esa otra realidad paralela en la que usted parece vivir y que todos hemos podido compartir no solo en las juntas de portavoces, sino en cualquier otro foro", ha dicho Barcala. El alcalde ha aseverado que Sanguino vive "desconectado".

Con todo, Barcala le ha indicado que anunciar la impugnación "no sirve absolutamente de nada" y que deberá hacerlo por los cauces que la jurisdicción contencioso-administrativa "contempla".

"Como brindis al sol, le ha quedado bien", ha zanjado el alcalde que ha apuntado antes de dar la palabra a la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, para que defendiera la iniciativa antes de ser debatida.