Grezzi: "Es muy denigrante que haya tenido más portadas que Zaplana y Cotino"

"Es muy denigrante que haya tenido más portadas que Zaplana y Cotino", ha aseverado ante las críticas del PP en el pleno municipal de febrero, en referencia al 'expresident' de la Generalitat Eduardo Zaplana y el exconseller y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, ambos investigados judicialmente.

El gobierno del Rialto (Compromís y PSPV) ha rechazado tres mociones relativas al transporte presentadas por la oposición: una del PP que exigía la paralización de los cambios en la EMT, otra de Cs para buscar soluciones consensuadas para Colón y una última de Vox por una "movilidad responsable y alejada de ideologías".

El pleno ha contado con la intervención de representantes del Mercado Central y la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Los primeros han mostrado su "preocupación" y han defendido "un centro histórico vivo y centrado en el pequeño comercio", mientras los segundos han pedido un estudio más amplio y un aumento de las frecuencias de los sábados y han advertido que los tiempos de la EMT "se incrementan entre seis y 14 minutos".

Por contra, Grezzi ha celebrado que "València avanza y mejora" en movilidad y se ha convertido en "referente para toda España". "Más que Madrid, que en diez años de gobiernos del PP ha bajado el uso del transporte público", ha subrayado, a lo que ha sumado los premios recibidos por la EMT.

Eso sí, ha asegurado que las peatonalizaciones "no han salido de la nada" y forman parte de un proyecto integral, "un puzle del que ya se han presentado las piezas que faltaban". "Hemos hecho una apuesta decidida y directa al corazón de València", ha aseverado, con el "mensaje conciliador" de que el centro será más accesible y con más opciones de comprar en el comercio local.

El alcalde, Joan Ribó (Compromís), ha coincidido en declaraciones previas a los medios en defender que "cuando se plantea algo por ingenieros, se dialoga y no se puede cambiar alegremente". "¿Eso quiere decir que es inamovible? No", ha recalcado, y ha garantizado que cuando se pongan en marcha los cambios de la EMT se corregirá "lo que haga falta".

La vicealcaldesa y portavoz del PSPV, Sandra Gómez ha señalado que son proyectos que requieren de diálogo y consenso, aunque "nadie duda de que la peatonalización del Ayuntamiento, Reina y Lonja iba a conllevar cambios en las líneas". "Ahora habrá que ajustarlos para que los cambios sean comprendidos por la ciudadanía", ha defendido.

COLÓN, "NUEVA ESTACIÓN DE BUSES AL AIRE LIBRE"

De la oposición, la portavoz del PP, María José Catalá ha tachado los proyectos de "crónica del fracaso de Grezzi" y le ha exigido "humildad y asumir que los vecinos y comerciantes son los verdaderos protagonistas de València". "Paren máquinas, la calle Colón va a ser la nueva estación de autobuses al aire libre", ha exclamado.

La 'popular' ha urgido así a que "Grezzi y Ribó no pasen su rodillo ideológico por encima de los afectados" y ha puesto como ejemplo que "no se entiende que el presidente de una comisión fallera tenga que presentar hasta seis documentos para abrir una carpa y Grezzi pueda hacer lo que quiera con el centro". También ha advertido que "solo hay dos informes pedidos a dedo a la exempresa del gerente" de la EMT, de los que el PP ha "averiguado que no se llevaron 41.000 euros, sino 67.000".

Cs, en la misma línea, cree que "València va a ir directa al infarto" con estos cambios, al hilo del lema 'Directe al cor' de la campaña de la EMT, y tacha de "macetazos" las peatonalizaciones. "Grezzi sabía desde hace casi un año lo que iba a hacer y no se lo ha dicho ni a su socios de gobierno", ha asegurado el portavoz, Fernando Giner.

Para Vox, son proyectos que "Grezzi ha hecho deprisa para no salir en la foto con Sandra Gómez", vicealcaldesa y portavoz del PSPV. "La EMT no debe gestionar la movilidad, utiliza los procedimientos para envolver los bocadillos", ha criticado el edil Vicente Montañez, para quien "las próximas elecciones mandarán a Grezzi donde debe estar".

En su réplica, Grezzi ha negado que haya falta de diálogo con los vecinos y comerciantes, destacando el trabajo de la mesa de movilidad donde "se han atendido todas las peticiones", y ha puesto en valor su plan realizado "con empresas solventes". "Nosotros trabajamos con las empresas solventes", ha zanjado.