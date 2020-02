Oltra suggereix a Les Arts rebatejar el Centre Plácido Domingo amb el nom d'una dona "exemplar"

Oltra ha confiat que el Patronat de les Arts, en la reunió d'aquest dijous, adopte "el mateix camí" que la Zarzuela i el Teatre Reial, que han cancel·lat les actuacions del tenor després del comunicat de l'artista en el qual demana perdó a les dones que li van acusar d'assetjament sexual "pel dolor" causat i accepta "tota la responsabilitat" per les accions denunciades en els últims mesos.

Sobre aquest tema, ha demanat que, si se'n va a canviar el nom, "no només pensen en masculí" perquè "queda tot un treball per fer que és la genealogia de les dones, visibilitzar el talent femení que durant anys i anys ha estat invisibilitzat".

Oltra ha recordat que fa mesos ja es va pronunciar a favor de retirar el nom de Plácido Domingo al Centre de Perfeccionament perquè "la denominació de qualsevol centre, i més amb un caràcter cultural, ha de ser el d'una persona exemplar".

Per contra, ha assenyalat que les denúncies a l'artista que "ara el propi tenor ha confessat no és un exemple a seguir per ningú, per molt bé que cante òpera". En eixe sentit, ha reivindicat que "la qualitat professional ha d'anar lligada a l'exemplaritat humana i en aquest cas no són d'aquestes circumstàncies que ara s'han confirmat".

ESPERAR TEMPS "PRUDENCIAL"

Així mateix, ha plantejat la necessitat d'"esperar un temps prudencial" abans de batejar qualsevol edifici, carrer o institució perquè "no és bo posar nom de persones en vida". De fet, ha comentat que hi ha països que "ho tenen regulat" i estableixen un termini mínim de cinc anys des de la mort d'una persona per a batejar qualsevol institució pública i privada.

Oltra ha destacat sobre aquest tema que es tracta d'una pràctica "encertada" perquè "et permet tindre la perspectiva de saber què persones tenen l'exemplaritat professional i humana per a poder prestar el seu nom".