'A Place in The Sun' de Channel 4 grabará en varios municipios del interior de la Axarquía-Costa del Sol

Axarquía Film Office ha asesorado a la productora Freeform Productions en la búsqueda de localizaciones y ubicaciones y ya se ha confirmado que se grabará en las localidades de Canillas de Aceituno, Periana, Almáchar, La Viñuela o Alcaucín.

La grabación está prevista para el mes de marzo y la productora responsable del reality para extranjeros no descarta la grabación en otras localizaciones axárquicas, según han explicado desde Axarquía Film Office a través de un comunicado.

'A Place in The Sun' se ha convertido en un éxito de audiencia en el país con más de 1.000 episodios en 38 países diferentes mostrando a los futuros compradores no solo varias propiedades a la venta, sino ofreciendo también los encantos de los municipios, comunicaciones, lugares de interés, hospitalidad de los vecinos, servicios y todo lo que rodea a las posibles viviendas sin olvidar el buen tiempo.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía-Costa del Sol, José Juan Jiménez, ha destacado la importancia de que productoras británicas se fijen en los pueblos más pequeños de la comarca destacando la gran promoción internacional que supone el programa 'A Place in The Sun' que se trasmite a diario en More 4, Discovery Real Time y Discovery Travel & Living, así como otros canales en Europa, Nueva Zelanda, Londres, Manchester, Birmingham, Australia y Sudáfrica.

"Es una oportunidad única para la promoción de la Axarquía-Costa del Sol que podamos proyectar el esplendor de nuestros pueblos y su gente", ha afirmado Jiménez.

Por su parte, el vocal de Turismo y responsable de Axarquia Film Office, Juan Peñas, ha señalado que el programa cuenta con una audiencia media de más de cuatro millones de personas en Reino Unido destacando "el valor incalculable que supondría si tuviéramos que pagar por esta promoción internacional".

En este punto, Peñas ha destacado también que con esta grabación la marca 'Axarquía-Costa del Sol' se posiciona junto a otros destinos en los que ya se han grabado programas 'A Place in The Sun' como Costa Blanca, Benidorm, Baleares, Almería, Valencia, Torrevieja, Canarias o Marbella.

El rodaje ha sido gestionado a través de la oficina Axarquía Film Office con la colaboración de los Ayuntamientos de Canillas de Aceituno, Periana, La Viñuela y Alcaucín.